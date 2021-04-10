Резников оценил вероятность масштабного удара России по Украине

Армию РФ перебрасывают на границу Украины / Reuters

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил ситуацию вокруг стягивания войск РФ на границу Украины.

Как заявил он в интервью ВВС Украина, вероятность широкомасштабной агрессии России против Украины является минимальной.

На вопрос журналиста о том, как он оценивает вероятность широкомасштабной агрессии России против Украины, Резников сказал: "Как минимальную. Существуют риски, их нельзя недооценивать, но я считаю и надеюсь, что все же то, что происходит, это скорее демонстрация силы без намерения ее применения - ради определенной цели".

По мнению министра, демонстрируя силу и стягивая войска к границе с Украиной, Россия призывает международное сообщество пригласить ее к диалогу, ведь из-за ее отрицания своего участия в войне на востоке Украины и захвата Крыма другие страны прекратили воспринимать РФ серьезно.

"Мы такие мощные, сильные, с нами нужно считаться и разговаривать из-за тех рисков, которые мы вам демонстрируем. Думаю, что такая их главная цель", - считает он.Второй причиной таких действий РФ вице-премьер-министр считает попытки отвлечь внимание россиян от проблем внутри страны на внешние угрозы и риски.

В то же время Резников отметил, что считает минимальным риск дальнейшей эскалации ситуации и ее "взрыва" без желания со стороны Украины или стороны России, однако не отрицает, что такой риск есть.

"Это может случиться. Сегодня, по данным наших военных, там сконцентрировали до 25 тыс. боевиков, наемников первого и второго армейских корпусов под руководством офицеров и инструкторов из Российской Федерации. Но, что там происходит непосредственно в окопах, что они пьют, или что они курят, никто не знает. Поэтому все может случиться", - пояснил он.

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Обострение на границе Украины и РФ: