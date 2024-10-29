Полсотни дронов и баллистическая ракета: в силах ПВО отчитались о ночной атаке

Что известно об атаке врага:
- РФ нанесла удар по Харькову
- Под прицелом врага был Кривой Рог и Киев
- Силам ПВО удалось уничтожить 26 вражеских БпЛА
В ночь на 29 октября 2024 года враг в очередной раз нанес удары по Украине. Российские войска атаковали баллистической ракетой "Искандер-М", 48 беспилотниками "Shahed" и дронами неустановленного типа. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
По данным Воздушных сил, враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по городу Кривой Рог из Крыма. Ударные беспилотники оккупанты запускали с направлений Орел и Курск.
Кроме того, авиация противника круглосуточно запускает управляемые авиабомбы по прифронтовой территории на разных направлениях.
"Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.", - говорится в сообщении.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 26 вражеских БПЛА, 20 беспилотников локально потеряно, один - вернулся в Россию. Информация уточняется и обновляется.
Удар по Кривому Рогу
Ночью 28 октября, руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что страна-агрессор Россия осуществила баллистическую ракетную атаку на Кривой Рог.
Впоследствии руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате ракетной атаки количество раненых возросло до 14 человек. Погиб также 39-летний мужчина.
Перед тем было известно о 12 пострадавших в результате российского обстрела города с применением баллистического вооружения.
По словам чиновника, 10 пострадавших были госпитализированы - состояние одного человека расценивается как "тяжелое", остальные находятся в состоянии средней тяжести.
"К сожалению, из-за атаки оборвалась жизнь 39-летнего мужчины", - рассказал руководитель ОГА.
Он также сообщил, что пожар, который возник после "прилета" в Кривом Роге, уже потушили сотрудники ГСЧС.
В городе в результате вражеского обстрела были повреждены:
- 11 многоквартирных домов,
- клиника,
- школа,
- админздание,
- также были полностью уничтожены 12 гаражей, и еще 10 изуродованы,
- удар "задел" газопровод.
Удар по Харькову
Российские военные ночью 29 октября также обстреляли Харьков, жертвами стали по меньшей мере четыре человека, сообщил городской голова Игорь Терехов.
"В 2:51 Харьков подвергся авиационному обстрелу - попадание (предположительно, КАБ) было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 - получили различные степени повреждений", - написал Терехов в телеграмме.
Это был уже второй за прошедшую ночь удар сил РФ по Харькову - в результате первого, нанесенного около 21:00 28 октября, было повреждено историческое здание Держпрома в центре города, ранения получили девять человек.
Ночная атака на столицу
Также в ночь на 29 октября, российские оккупанты совершили 18 воздушную атаку на столицу с начала месяца.
В Киеве в результате ночной дроновой атаки и падения обломков беспилотника врага количество пострадавших возросло до 5 человек. Все они были травмированы в Соломенском районе города.
Известно, в 04:29 из-за атаки БпЛА загорелись припаркованные авто, магазин и торговое сооружение. Также произошла разгерметизация газовой трубы.
Спасатели локализовали пожар на площади 50 кв. м в 05:17 и ликвидировали в 05:37.
Эвакуированы 15 человек, пострадали 5 человек. Одного человека госпитализировали с серьезным ранением ног.
По предварительным данным начальника КГВА Сергея Попко, в Святошинском районе осколки выбили стекла в трехэтажном админздании. Информация о пострадавших не поступала.
Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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