Полсотни дронов и баллистическая ракета: в силах ПВО отчитались о ночной атаке

Воздушную атаку РФ отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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РФ атаковала Украину баллистикой и "Шахедами" / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Что известно об атаке врага:

РФ нанесла удар по Харькову

Под прицелом врага был Кривой Рог и Киев

Силам ПВО удалось уничтожить 26 вражеских БпЛА

В ночь на 29 октября 2024 года враг в очередной раз нанес удары по Украине. Российские войска атаковали баллистической ракетой "Искандер-М", 48 беспилотниками "Shahed" и дронами неустановленного типа. Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

По данным Воздушных сил, враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" по городу Кривой Рог из Крыма. Ударные беспилотники оккупанты запускали с направлений Орел и Курск.

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Кроме того, авиация противника круглосуточно запускает управляемые авиабомбы по прифронтовой территории на разных направлениях.

"Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.", - говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 26 вражеских БПЛА, 20 беспилотников локально потеряно, один - вернулся в Россию. Информация уточняется и обновляется.

Сколько целей удалось уничтожить украинской ПВО / фото: Воздушные силы ВСУ

Удар по Кривому Рогу

Ночью 28 октября, руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что страна-агрессор Россия осуществила баллистическую ракетную атаку на Кривой Рог.

Впоследствии руководитель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате ракетной атаки количество раненых возросло до 14 человек. Погиб также 39-летний мужчина.

Перед тем было известно о 12 пострадавших в результате российского обстрела города с применением баллистического вооружения.

По словам чиновника, 10 пострадавших были госпитализированы - состояние одного человека расценивается как "тяжелое", остальные находятся в состоянии средней тяжести.

"К сожалению, из-за атаки оборвалась жизнь 39-летнего мужчины", - рассказал руководитель ОГА.

Он также сообщил, что пожар, который возник после "прилета" в Кривом Роге, уже потушили сотрудники ГСЧС.

В городе в результате вражеского обстрела были повреждены:

11 многоквартирных домов,

клиника,

школа,

админздание,

также были полностью уничтожены 12 гаражей, и еще 10 изуродованы,

удар "задел" газопровод.

Удар по Харькову

Российские военные ночью 29 октября также обстреляли Харьков, жертвами стали по меньшей мере четыре человека, сообщил городской голова Игорь Терехов.

"В 2:51 Харьков подвергся авиационному обстрелу - попадание (предположительно, КАБ) было зафиксировано в Основянском районе. Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 - получили различные степени повреждений", - написал Терехов в телеграмме.

Это был уже второй за прошедшую ночь удар сил РФ по Харькову - в результате первого, нанесенного около 21:00 28 октября, было повреждено историческое здание Держпрома в центре города, ранения получили девять человек.

Ночная атака на столицу

Также в ночь на 29 октября, российские оккупанты совершили 18 воздушную атаку на столицу с начала месяца.

В Киеве в результате ночной дроновой атаки и падения обломков беспилотника врага количество пострадавших возросло до 5 человек. Все они были травмированы в Соломенском районе города.

Известно, в 04:29 из-за атаки БпЛА загорелись припаркованные авто, магазин и торговое сооружение. Также произошла разгерметизация газовой трубы.

Спасатели локализовали пожар на площади 50 кв. м в 05:17 и ликвидировали в 05:37.

Эвакуированы 15 человек, пострадали 5 человек. Одного человека госпитализировали с серьезным ранением ног.

По предварительным данным начальника КГВА Сергея Попко, в Святошинском районе осколки выбили стекла в трехэтажном админздании. Информация о пострадавших не поступала.

Shahed / Инфографика: Главред

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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