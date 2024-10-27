Россия атакует Украину дронами: в Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

Главное:
- Россияне запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа "Шахед"
- На Киевщине работают силы ПВО
Поздно вечером 26 октября российские войска в очередной раз атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В Киеве и области прогремели взрывы: работает ПВО. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и Киевская городская военная администрация (КГВА).
Воздушную тревогу в Киевской области объявили примерно в 22:29. Уже через полчаса, около 23:00, сирены услышали и в самой столице.
Воздушные силы предупредили об угрозе дронов-камикадзе, которые используются врагом для атак на украинские города.
"Вражеские БпЛА с Черниговщины в направлении Киевщины в юго-западном направлении", - сообщили военные.
Впоследствии Киевская ОВА подтвердила, что в воздушном пространстве были зафиксированы беспилотники противника.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал в 23:14 начальник КГВА Сергей Попко.
Воздушные силы Украины предупредили, что по состоянию на 23:47:
- российские БПЛА движутся с Киевщины в направлении Житомирщины западным курсом;
- на Черниговщине в направлении Киевской области;
- БпЛА на Черниговщине через северо-западную часть Полтавщины в направлении Черкасской области, курс юго-западный;
- дроны на западе Сумщины в направлении Черниговщины, курс западный.
"В Сумах исчез свет в результате атаки шахедов", - сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Атаки РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в субботу, 26 октября, в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Мэр города Геннадий Труханов призвал людей находиться в безопасных местах.
Напомним, 25 октября российские войска ударили баллистикой по Днепру, в результате чего пострадали жилые дома и одно из медучреждений. В то же время в Соломенском районе Киева дрон атаковал жилой дом, там погибла 15-летняя девочка.
Как сообщал Главред, вечером 26 октября в Днепре завершили поисково-спасательную операцию. В результате вражеского удара погибли пять человек, еще 21 человек пострадал. Из-под завалов дома чудом спасли женщину.
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