Россия атакует Украину дронами: в Киеве раздаются взрывы, работает ПВО

В воздушном пространстве столицы зафиксировали вражеские беспилотники, сообщили в КГВА.

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В Киеве работают силы ПВО / Коллаж: Главред, фото: 121 отдельная бригада территориальной обороны ВСУ, скриншот, ua.depositphotos.com

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Россияне запустили по Украине ударные дроны-камикадзе типа "Шахед"

На Киевщине работают силы ПВО

Поздно вечером 26 октября российские войска в очередной раз атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В Киеве и области прогремели взрывы: работает ПВО. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ и Киевская городская военная администрация (КГВА).

Воздушную тревогу в Киевской области объявили примерно в 22:29. Уже через полчаса, около 23:00, сирены услышали и в самой столице.

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Воздушные силы предупредили об угрозе дронов-камикадзе, которые используются врагом для атак на украинские города.

"Вражеские БпЛА с Черниговщины в направлении Киевщины в юго-западном направлении", - сообщили военные.

Впоследствии Киевская ОВА подтвердила, что в воздушном пространстве были зафиксированы беспилотники противника.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал в 23:14 начальник КГВА Сергей Попко.

Воздушные силы Украины предупредили, что по состоянию на 23:47:

российские БПЛА движутся с Киевщины в направлении Житомирщины западным курсом;

на Черниговщине в направлении Киевской области;

БпЛА на Черниговщине через северо-западную часть Полтавщины в направлении Черкасской области, курс юго-западный;

дроны на западе Сумщины в направлении Черниговщины, курс западный.

"В Сумах исчез свет в результате атаки шахедов", - сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Что известно о БпЛА "Шахед" / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в субботу, 26 октября, в Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Мэр города Геннадий Труханов призвал людей находиться в безопасных местах.

Напомним, 25 октября российские войска ударили баллистикой по Днепру, в результате чего пострадали жилые дома и одно из медучреждений. В то же время в Соломенском районе Киева дрон атаковал жилой дом, там погибла 15-летняя девочка.

Как сообщал Главред, вечером 26 октября в Днепре завершили поисково-спасательную операцию. В результате вражеского удара погибли пять человек, еще 21 человек пострадал. Из-под завалов дома чудом спасли женщину.

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