УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ через Крым бросает войска на Херсон: резервов мало, их запускают с Дальнего Востока – эксперт

29 июля 2022, 11:29

Россия на Херсонское направление перебрасывает войска, которые дислоцировались в Восточном военном округе, сказал Владислав Селезнев.

Херсонская область, Херсон, войска РФ
Москва забрасывает на юг Украины с Сахалина и Камчатки те немногие резервы, которые еще остались у россиян - Селезнев / Коллаж Людмила Денисова, Reuters

Страна-агрессор Россия перебрасывает в направлении оккупированного Херсона достаточно большое количество личного состава и бронетехники. Через оккупированный Крым проводится передислокация войск с Дальнего Востока. Фактически речь идет о запуске тех немногих резервов, которые еще остались у россиян, для усиления их оккупационной группировки на южном фронте. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в направлении Херсона захватчики перебрасывают достаточно большое число военной техники и личного состава.

Читайте такжеУкраину ждет победа над Россией и освобождение Херсона с Донбассом и Крымом – военный эксперт"Последние несколько дней мы слышим заявления от украинской и других разведок относительно того, что россияне начинают перебрасывать достаточно большое количество личного состава, бронетехники в направлении Херсона. На днях была информация о том, что около тысячи российских военнослужащих и оборонной техники перемещались через Мелитополь в Херсонском направлении", - отметил эксперт.

Также он добавил, что технику и личный состав перебрасывают через оккупированный Крым с тех военных частей, которые ранее были в Восточном военном округе. Войска перебрасываются с Дальнего Востока. Это те немногие резервы, которые есть у захватчиков для усиления своей группировки на южном фронте.

"Мы слышим заявления, что через временно оккупированный Крым идет перемещение вооружений, техники, состава, частей, подразделений российской армии, которые регулярно дислоцировались в Восточном военном округе. Это фактически Дальний Восток – Сахалин, Камчатка. Идет перемещение сил и средств. Тех немногих резервов, которые есть у россиян, чтобы усилить позиции российских оккупантов на юге нашей страны", - подчеркнул Владислав Селезнев.

Смотрите интервью военного эксперта Владислава Селезнева Главреду

Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины 26 июля ударили артиллерией по Антоновскому мосту. В Оперативном командовании Юг заявили, что украинские силы сработали филигранно и ювелирно.

Кроме того, представитель ОК Юг Наталья Гуменюк добавила, что ВСУ контролируют стратегическую логистику в Херсонской области. Сложившаяся ситуация не позволяет россиянам организовать обеспечение своих войск.

Руководитель Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сказал, что Антоновский мост больше не пригоден для передвижения. По его словам, ВСУ ударили по эстакаде, чтобы нарушить логистику российских оккупантов. Мост восстановят после победы Украины.

В разведке Великобритании полагают, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении уже в самом разгаре. Силы украинской обороны успешно работают дальнобойной артиллерией и поражают инфраструктурные объекты, которые оккупанты используют для снабжения своей военной группировки. По данным специалистов, Херсон уже почти отрезан от других оккупированных территорий.

Другие новости:

новости Херсона войска России Херсонская область Владислав Селезнев война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:29

РФ через Крым бросает войска на Херсон: резервов мало, их запускают с Дальнего Востока – эксперт

11:26

Со стороны Беларуси существует угроза вторжения в Украину: усилился ракетный обстрелВидео

11:23

Как защитить себя от сглаза: сильные амулеты и обереги для дома

11:20

ВСУ взорвали российские склады в Иловайске и Брилевке и показали "горячее видео"Видео

10:59

Германия передает Украине системы для радиационной, биологической и химической защитыВидео

Реклама
10:56

Орбан заговорил словами Кремля, заявив, что Украина не сможет выиграть войну

10:45

Исчезли после авианалета: дедушка 4 месяца пытается найти в Бородянке 3 внучек, сына и невесткуВидео

10:34

Войска РФ собрались удержать Херсон, но ВСУ с помощью HIMARS намерены устроить перелом – CNNВидео

10:17

Гороскоп на сегодня, 29 июля 2022: Львам – удачные совпадения, Стрельцам – деньги, Водолеям – потериВидео

10:16

Приметы на 30 июля: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в дом несчастье не впуститьВидео

10:12

Путин готовит "запасной аэродром": СМИ выяснили, куда сбежит диктатор, когда проиграет войну

09:59

"Буду самым большим другом Украины": Лиз Трасс пообещала увеличение военной помощиВидео

09:40

Не оставила места для фантазии: Бейонсе без белья снялась для нового промо

09:37

Оккупант сбил российский вертолет К-52 на Херсонщине: ВСУ его ищут, чтобы вручить вознаграждениеВидео

09:16

ВСУ уничтожили еще четыре склада боеприпасов и кучу техники РФ на ХерсонщинеВидео

09:14

Тищенко попал в новый конфуз: нардеп по ошибке поздравил украинцев с Днем НезависимостиВидео

09:02

"Донецкий" Артур Пирожков рассорился с отцом, который поддерживает войну в Украине

08:58

Осенью целями россиян могут стать ТЭЦ и ТЭСмнение

08:29

Сбил 6 самолетов Су-25 РФ и ракету: 19-летнему срочнику Нацгвардии присвоили звание Героя Украины

08:28

В Украине "задвухсотили" снайпера РФ, который помогал аннексировать Крым

Реклама
07:59

Переполох со сладостями: как вывести пятна от шоколада с одеждыВидео

07:52

"Снимал сюжеты для рашн-пропаганден и сделал шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали военкора из РФ

07:23

В Донецкой области оккупанты могут сосредоточить усилия лишь на одном направлении - ISWВидео

07:00

День Сил Специальных Операций ВСУ: мощные поздравления и картинки защитникам

06:40

Следующий шаг ВСУ на Херсонщинемнение

06:36

РФ ударила по центру Харькова, под завалами дома ищут людей

06:00

Путин в тупике, поражение в войне станет для него концом - Владимир ГорбачВидео

04:30

Как защитить дом от воров, обезопасить жилище и обмануть грабителя

04:00

Куда опасно прятаться во время воздушной тревоги: важные правила

03:10

Через "Дию", от ООН и от Красного креста: как украинцу получить финансовую помощь во время войны

02:40

Россия смогла быстро захватить Чернобыльскую АЭС благодаря тайным агентам - ReutersВидео

02:05

Военный эксперт Жданов объяснил, почему новая тактика ВСУ очень успешна

01:37

Удастся применить даже мелкую и вялую морковь: как сохранить на зиму урожай в банках

01:07

Гороскоп на неделю 1-7 августа: Тельцам – важные новости, Львам – долги, Скорпионам – вещие сныВидео

00:51

Приметы на 29 июля: какие 5 вещей нельзя делать, чтобы в дом беду не впуститьВидео

00:36

И слезы, и объятия: Лидия Таран показала, как выглядит ее дом после прилета российской ракеты

00:17

С Днем сисадмина – прикольные открытки и оригинальные текстыФото

00:06

Зеленский заразительно рассмеялся во время интервью Пирсу Моргану. Момент попал на видеоВидео

00:04

Россию должны признать государством-спонсором терроризма - Зеленский

28 июля, четверг
23:59

Гороскоп на август 2022 для Тельцов: сюрпризы судьбы, любовь с первого взгляда и помощь высших сил

Реклама
23:40

Украинцы требуют исключить россиянку из конкурса "Мисс мира"

23:35

Рассказывала бредни о "нацистах" в ВСУ: в Харькове преподавательница вуза угодила в громкий скандалВидео

23:22

"Такая красивая семья": Пугачева прогулялась в новом образе с детьми

23:05

Оккупанты привязывают коптеры к удочкам, боясь "глушилок" ВСУВидео

22:59

Модный дом Balenciaga создал модный свитшот, чтобы помочь Украине

22:38

В СНБО признались, когда Украина наконец-то уничтожит Керченский мостВидео

22:15

Названа самая красивая женщина мира

22:12

РФ потерпела политическое поражение: эксперт перечислил главные провалы врага

21:52

На Николаевщине два человека подорвались на мине в море: Ким рассказал деталиВидео

21:41

Гороскоп на август 2022 для Овнов: назван самый удачный день месяцаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять