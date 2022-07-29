РФ через Крым бросает войска на Херсон: резервов мало, их запускают с Дальнего Востока – эксперт

Москва забрасывает на юг Украины с Сахалина и Камчатки те немногие резервы, которые еще остались у россиян - Селезнев / Коллаж Людмила Денисова, Reuters

Страна-агрессор Россия перебрасывает в направлении оккупированного Херсона достаточно большое количество личного состава и бронетехники. Через оккупированный Крым проводится передислокация войск с Дальнего Востока. Фактически речь идет о запуске тех немногих резервов, которые еще остались у россиян, для усиления их оккупационной группировки на южном фронте. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что в направлении Херсона захватчики перебрасывают достаточно большое число военной техники и личного состава.

Читайте такжеУкраину ждет победа над Россией и освобождение Херсона с Донбассом и Крымом – военный эксперт"Последние несколько дней мы слышим заявления от украинской и других разведок относительно того, что россияне начинают перебрасывать достаточно большое количество личного состава, бронетехники в направлении Херсона. На днях была информация о том, что около тысячи российских военнослужащих и оборонной техники перемещались через Мелитополь в Херсонском направлении", - отметил эксперт.

Также он добавил, что технику и личный состав перебрасывают через оккупированный Крым с тех военных частей, которые ранее были в Восточном военном округе. Войска перебрасываются с Дальнего Востока. Это те немногие резервы, которые есть у захватчиков для усиления своей группировки на южном фронте.

"Мы слышим заявления, что через временно оккупированный Крым идет перемещение вооружений, техники, состава, частей, подразделений российской армии, которые регулярно дислоцировались в Восточном военном округе. Это фактически Дальний Восток – Сахалин, Камчатка. Идет перемещение сил и средств. Тех немногих резервов, которые есть у россиян, чтобы усилить позиции российских оккупантов на юге нашей страны", - подчеркнул Владислав Селезнев.

Смотрите интервью военного эксперта Владислава Селезнева Главреду

Ситуация в Херсонской области

Вооруженные силы Украины 26 июля ударили артиллерией по Антоновскому мосту. В Оперативном командовании Юг заявили, что украинские силы сработали филигранно и ювелирно.

Кроме того, представитель ОК Юг Наталья Гуменюк добавила, что ВСУ контролируют стратегическую логистику в Херсонской области. Сложившаяся ситуация не позволяет россиянам организовать обеспечение своих войск.

Руководитель Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий сказал, что Антоновский мост больше не пригоден для передвижения. По его словам, ВСУ ударили по эстакаде, чтобы нарушить логистику российских оккупантов. Мост восстановят после победы Украины.

В разведке Великобритании полагают, что контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении уже в самом разгаре. Силы украинской обороны успешно работают дальнобойной артиллерией и поражают инфраструктурные объекты, которые оккупанты используют для снабжения своей военной группировки. По данным специалистов, Херсон уже почти отрезан от других оккупированных территорий.

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