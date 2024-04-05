РФ готовит массированный удар: в Силах обороны назвали вероятные сроки

Оккупанты запускают небольшое количество дронов по Украине в последние дни, говорит Наталья Гуменюк.

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РФ готовит новые удары, предупредила Наталья Гуменюк / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН, wikipedia.org

Глава объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала вероятность нового воздушного удара РФ по Украине

Как подчеркнула она в эфире информационного телемарафона, оккупанты запускают небольшое количество дронов по Украине в последние дни, поскольку готовятся к новому удару по Украине.

"В последнее время враг действительно использует такие партии - 10 и больше дронов-камикадзе в течение ночи. Иногда и 3-4 дроны за ночь направляют в направлении, где проверяют готовность систем противовоздушной обороны, а не пытались что-то повредить", - сказала представитель Сил обороны

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Вместе с тем она отметила, что украинцам не стоит этого бояться, но нужно подготовиться к будущим обстрелам.

"Эта тактика оправдывается тем, что они готовятся к следующим атакам. Это надо осознавать, не надо этого пугаться. Наготове нужно держать вещи, чтобы собрать и уйти в укрытие. Стоит помнить, что боевая работа иногда приводит к тому, что сбитая ракета или сбитый дрон могут наносить повреждения или ранения своими обломками", - добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что РФ атаковала Украину дронами. Две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 и 3 баллистические ракеты Искандер-М оккупанты запустили из Белгородской области, а дронами атаковали с мыса Чауда.

Напомним, российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Удар пришелся по густонаселенному району. Враг атаковал город дронами в несколько волн. В результате вражеских ударов, повреждения получили жилые дома мирных граждан по разным адресам.

Погибли 4 человека, из них трое - спасатели, которые попали под повторный удар оккупантов. В общем медицинскую помощь оказали 12 пострадавшим. Среди раненых - спасатель, полицейский и медицинская сестра.

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