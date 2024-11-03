РФ готовит наступление на Запорожском направлении: какой город под угрозой

Враг, скорее всего, готовится к активизации наступательных действий на Запорожском направлении, в частности в районе города Орехов, указывает военный эксперт.

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РФ готовится к серьезным наступательным действиям на Запорожском направлении / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты

Коротко:

Россияне наступают по всей линии фронта на Востоке

Скорее всего россияне готовятся к наступлению на Запорожском направлении

Целью врага может стать город Орехово

Российское военно-политическое командование, вероятно, готовится начать серьезные наступательные действия на Запорожском направлении. Об этом в эфире Общественного сообщил ветеран российско-украинской войны, майор запаса НГУ Алексей Гетьман.

По его словам, сейчас фиксируется медленное продвижение российских оккупационных войск по всем участкам фронта на Востоке.

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"К тому же они скорее всего, готовятся к каким-то серьезным наступательным действиям на Запорожском направлении. В районе Гуляйполя в сторону Орехово они сосредоточили значительное количество живой силы и техники. Поэтому можно ожидать, что будут попытки каких-то наступательных действий на этом направлении", - сказал он.

По словам Гетьмана, на северном направлении враг продолжает попытки прорваться к реке Оскол с целью ее форсирования. Он также отметил, что ухудшение погодных условий может повлиять на наступательные действия, замедлив их, но не остановив полностью. Это создаст трудности, однако не станет решающим фактором.

"Однако и в обороне не очень легко держаться, если стоишь в окопе в воде", - резюмировал эксперт.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска постепенно продвигаются вперед на фронте, захватывая новые территории и вынуждая украинские силы обороны отступать. По словам военного эксперта, капитана запаса ВМС ВСУ Владислава Селезнева, отступление украинских сил обусловлено рядом комплексных причин, среди которых есть три ключевых фактора.

Оккупанты активно давят на украинские позиции возле города Часов Яр в Донецкой области, стремясь окружить группировку ВСУ, рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Российские силы завершили захват полукотла вблизи Кураховки в Донецкой области и достигли берегов Кураховского водохранилища, сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

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