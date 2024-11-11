РФ использует новую тактику воздушных атак: эксперт описал хитрый план оккупантов

Захватчики нашли способ, как отвлекать и запутывать украинскую ПВО, не тратя при этом много средств.

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РФ использует новую тактику воздушных атак/ коллаж: Главред, Фото: скрин, defence-ua.com

Кратко:

РФ использует дроны-"пустышки" "Гербера" без боевой части

Таким образом оккупанты пытаются отвлечь украинскую ПВО

Производство дронов "Гербера" обходится оккупантам очень дешево

Российские оккупанты с начала августа активно запускают по Украине дешевые дроны "Гербера", которые не имеют боевой части. Захватчики имеют за цель таким образом запутать украинские Силы ПВО.

Об этом рассказал специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей Бескрестнов в интервью "Главкому". Он отметил, что, согласно информации Главного управления разведки, мощности завода в российском городе Елабуга дают возможность оккупантам изготавливать 600-800 беспилотников ежемесячно.

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"В сентябре фиксировали где-то 1400 запущенных БпЛА по Украине. За октябрь - уже около двух тысяч. Впрочем, при этом не фиксируется кратного увеличения огневого поражения наших объектов", - подчеркнул эксперт.

По словам эксперта, часть этих дронов - "пустышки". Ведь если бы реальное количество "Шахедов" выросло втрое, то были бы соответствующие последствия, отметил Бескрестнов. Зато российские захватчики активно запускают "Герберы", а недавно еще и дроны "Пародия".

"Они попадают в общую статистику. Мобильная группа визуально в темноте не может сразу понять, что именно летит. Средства ПВО также не могут точно отражать точные размеры этих аппаратов, потому что они близки к "оригиналам", а их светоотражающие возможности вводят в заблуждение", - рассказал эксперт.

Он отметил, что такие дроны являются очень бюджетными. В частности, их делают из фанеры и пенопласта, и в них нет бензобака, а есть только пакет с бензином.

"Но свою задачу фальшивки выполняют, и те дроны, которые в статистике подаются как "локально потерянные", - как раз они и есть. В отличие от "Шахедов", у них нет большого запаса хода, есть только возможность залететь, долететь до середины страны и там упасть в полях. Фальшивые БПЛА можно различить по звуку, потому что на них установлены другие двигатели, чем на "Шахедах", - сказал Бескрестнов.

Удары РФ по Украине ракетами и дронами - последние новости

Вечером 10 ноября сообщалось, что РФ атаковала Украину баллистикой и КАБами - в двух городах прогремели взрывы. Российские оккупанты атаковали Запорожье и Днепр.

Утром 11 ноября стало известно, что РФ нанесла авиаудары по Запорожью - есть погибший, среди пострадавших - дети. В результате атаки пострадали три мальчика 4, 16 и 17 лет и две девочки 15 и 17 лет. В целом ранен 21 человек.

Также стало известно, что в ночь на 11 ноября РФ атаковала дронами Николаев, погибли 5 человек. Под удар попал частный одноэтажный дом и четырехэтажка. Произошло разрушение и пожар частного одноэтажного дома, а также разрушение квартиры на четвертом этаже и пожар на 4 и 3 этажах четырехэтажного дома.

После этого стало известно, что во многих областях Украины пропал свет. В понедельник, 11 ноября, в части Украины ввели экстренные отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике. Электроэнергия исчезла в восьми областях.

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Что известно о дронах "Гербера" Гербера – российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), используемый в военных действиях России против Украины. Этот дрон является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2". Корпус Герберы изготовлен из пенопласта, что делает его легким и относительно дешевым в производстве. Внутренние компоненты дрона расположены в корпусе из фанеры. Такая конструкция позволяет снизить затраты на производство и упростить процесс сборки. Корпус из пенопласта обеспечивает дрону небольшой вес, что увеличивает его маневренность и дальность полета. Использование таких материалов также делает Герберу менее заметной для радаров, пишет Википедия.

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