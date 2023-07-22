РФ не может противостоять артиллерии Украины: ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак"

Около 90% уничтоженных оккупантов приходится на работу ракетных войск и артиллерии. Предоставленные Западом ракетные системы помогли создать сильный "кулак".

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ВСУ создали дальнобойный "огневой кулак"/ коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Украинской армии удалось создать дальнобойный "огневой кулак" благодаря высокоточным ракетно-артиллерийским системам, которые предоставил Запад. Как результат – сейчас российские оккупанты не могут вести с украинскими военными действенную контрбатарейную борьбу.

Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ полковник Сергей Баранов, сообщает Военное телевидение Украины. Он отметил, что именно на артиллеристов и ракетные войска приходится 90% всех уничтоженных российских оккупантов по состоянию на это время.

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"Артиллерист должен знать, что надо делать пехоте, лучше, чем она сама. Потому что именно мы готовим предложения по огневому поражению противника так, чтобы не задеть своих и обеспечить нашу общую победу. На сегодня около 90% уничтоженных российских оккупантов – работа ракетных войск и артиллерии. Прогресс достигается за счет обученности личного состава, применения новых программных продуктов, внедрения автоматизированной системы управления огнем", – отметил Баранов.

Он подчеркнул, что сформированный "огневой кулак" не дает российской оккупационной армии возможности активно противостоять украинским войскам.

"Благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам мы скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно и метко, что россияне уже не имеют возможности вести с нами действенную контрбатарейную борьбу. Чтобы приблизить нашу победу, мы постоянно адаптируемся, придумываем новые способы и методы огневого поражения, совершенствуем наше оружие, наши боеприпасы, навыки и умения", – подытожил представитель Генштаба ВСУ.

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ начали бить оккупантов кассетными боеприпасами от США. Их применили, в частности, на юго-востоке государства, чтобы разрушить российские позиции, которые замедлили летнее наступление Украины.

Военный эксперт, журналист и спикер Генштаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев описал тактику ВСУ в контрнаступлении. Защитники Украины снижают военный потенциал врага. Ведь чем слабее противник, тем больше он несет потерь, а контрнаступление ВСУ будет эффективнее.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан отмечал, что ВСУ ударят по силам РФ в нужный момент. Силы обороны Украины имеют серьезную мощь, которая еще не была задействована во время контрнаступления.

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