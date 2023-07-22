Армия Украины перехватила военную инициативу на всей линии фронта – Минобороны

Силы обороны Украины ежедневно продвигаются на поле боя – где на 100 метров, а где и на километр, выгрызая территории у врага, сказал Владимир Гаврилов.

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ВСУ еще не задействовали всю свою мощь и рано или поздно добьются успеха - Гаврилов / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, Минобороны

Вооруженные силы Украины перехватили военную инициативу на всей линии фронта. Украинские силы обороны продвигаются каждый день и выгрызают как первую, так и вторую "оборонительные" линии российских войск. Армия еще не применила все свои силы и рано или поздно добьется успехов. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, он рассказал о том, что ВСУ завладели военной инициативой по всей линии фронта.

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"По всей линии, что бы там ни говорили сейчас, что россияне попытались в районе Купянска что-то сделать, - это была отчаянная попытка как-то оттянуть наши силы с других направлений. Но в целом, вся инициатива сейчас на нашей стороне", - сказал Гаврилов.

По его словам, армия постоянно продвигается и выгрызает первую и вторую линию вражеских российских войск.

"Они понимают все вызовы, связанные с изменениями и другими вопросами, есть постоянный обмен информацией с партнерами, консультации на эту тему. Важно, что мы продвигаемся каждый день. Где-то на 100 метров, где-то - на километр. Каждый день мы выгрызаем нашу территорию, мы выгрызаем первую и вторую линии обороны там, где Россия смогла что-то построить", - отметил заместитель министра обороны.

Также он добавил, что все понимают ситуацию – Украина пока не применила свои силы на полную мощность.

"Поэтому ни у кого нет сомнений о продолжении помощи и о том, что рано или поздно мы добьемся успеха", - подчеркнул Владимир Гаврилов.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что контрнаступление ВСУ идет медленно, но вскоре оно наберет обороты. По его словам, украинской армии приходится преодолевать усиленные укрепления оккупантов РФ, которые им удалось соорудить за время оккупации территорий.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что контрнаступление ВСУ будет тяжелым и долгим. Армия Украины делает все возможное для освобождения территорий, но продвижение затруднено усиленным минированием оккупантами захваченных земель.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что ВСУ ударят по силам РФ в нужный момент. По его словам, Украина обладает серьезной мощью, которую еще задействовует на поле боя.

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