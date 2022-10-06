РФ не ударит ядерным оружием по линии фронта в Украине - Резников

Путин не будет применять ядерное оружие на фронте в Украине / Коллаж фото скриншот

Россия не ударит ядерным оружие по линии фронта в Украине. Все из-за того, что под угрозой окажутся еще и российские солдаты. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает Forbes.

Также является неизвестным то, в каком состоянии находится ядерное оружие РФ и как именно оно сработает в случае его применения.

"Когда в последний раз россияне испытания делали ядерное? В 90-е годы, в Казахстане на соответствующем полигоне. То есть с 90-х годов они никаких испытаний не проводили, носители у них есть, ядерные запасы у них есть, но как оно включается, летает и срабатывает - не знает никто, и они в частности", — сказал Резников.

Министр назвал сомнительным состояние российского ядерного оружия. Однако риск его применения все равно остается.

"Риск остается, нельзя сказать, что его не существует, но если оценивать в процентах вероятность применения его, он значительно меньше чем что-либо. И это подтверждают наши партнеры, и США, и Великобритания", — добавил он.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России мобилизацию и пригрозил миру применением ядерного оружия в том случае, если, дескать, появится "угроза территориальной целостности российского государства". Москва намерена признать результаты фейковых "референдумов", которые она провела на оккупированных территориях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин вряд ли рискнет задействовать ядерное оружие. Однако такого сценария, по мнению гаранта, исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что если Путин хотя бы на шаг приблизится к применению ядерного оружия, мир даст мгновенный ответ. Россию при подобном сценарии в краткосрочной перспективе ждет крах.

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