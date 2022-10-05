Ответ должен быть военным: Чехия отреагировала на ядерный шантаж Путина

Ответ миру на ядерный удар должен быть военный / Коллаж фото УНИАН ua.depositphotos.com, Reuters

Ответ на вероятный ядерный удар, который угрожает нанести РФ по Украине, должен быть военным. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан, сообщает Ceske Noviny.

Он убежден, что дипломатии в этом вопросе точно будет мало. Земан добавил, что РФ может не просто угрожать, существует серьезный риск развития ядерного конфликта.

"И еще до этого ответа они (мировые лидеры - Главред) должны прислать абсолютно четкое предупреждение, что если Российская Федерация применит ядерное оружие на украинской территории, то реакция будет не только дипломатической, но и военной, со всеми последствиями, которые она может иметь", - сказал Земан.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава РФ Владимир Путин 21 сентября объявил в России мобилизацию и пригрозил миру применением ядерного оружия в том случае, если, дескать, появится "угроза территориальной целостности российского государства". Москва намерена признать результаты фейковых "референдумов", которые она провела на оккупированных территориях Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин вряд ли рискнет задействовать ядерное оружие. Однако такого сценария, по мнению гаранта, исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - отметил Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов полагает, что если Путин хотя бы на шаг приблизится к применению ядерного оружия, мир даст мгновенный ответ. Россию при подобном сценарии в краткосрочной перспективе ждет крах.

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