Рф объявила "паузу" в войне, потому что Украина сбила темпы подготовки к наступлению - Арестович

Арестович объяснил, почему РФ объявила паузу в войне / Коллаж УНИАН

Украинские военные сбили России темпы подготовки к наступлению. В связи с этим российская армия огласила "оперативную паузу" на фронте. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"Темпы подготовки к наступлению (оккупантов - Главред) существенно замедлились. Концентрация ресурсов, создание логистических сетей, так называемый подвоз боеприпасов и других материальных запасов и топлива. Удары по составах существенно ослабили возможность это сделать быстро и организованно. Дальнейшая подготовка наступления на второй линии — теперь это нетривиальная задача, потому что их запасы "прорежены" и будут уменьшаться. Поэтому для них конкретную проблему создает подготовка к наступлению", — сказал Алексей Арестович.

Сейчас у российских военных нет возможности наступать с попыткой прорыва, так как их материальные запасы сильно пострадали.

"Тактические действия они ведут, отдельные роты пытаются куда-то двигаться, артиллерия работает с двух сторон. Наступление с попыткой прорыва сейчас для них — это трудная задача из-за того, что материальные запасы существенно пострадали. И артиллерия там не очень "свирепствует", потому что там тоже есть проблемы со снарядами сейчас. Сейчас подготовка и организация к наступлению — это нетривиальная военная задача, которую им придется решить. Подготовка — это еще не наступление. Темп мы им сбили, дали под дых, и они просили, сейчас пытаются "приседать", — добавил Арестович.

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Напомним, 7 июля Минобороны России официально объявило о "паузе в боях" в Украине. Там добавили, что они якобы хотят солдатам дать возможность "отдохнуть".

Аналитики Американского института изучения войны (ISW) считают, что объявление "паузы" лишь и прикрытие и на самом деле РФ готовится к наступлению.

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