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РФ попытается заморозить боевые действия: Свитан описал неутешительный сценарий для России

Алёна Воронина
22 мая 2024, 10:16
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Россия может частично исчерпать свой наступательный потенциал до конца года, ведь украинские военные эффективно уничтожают технику оккупационной армии.
Владимир Путин, российские военные, Роман Свитан
РФ попытается заморозить боевые действия, отметил Свитан/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook

Страна-агрессор Россия может до конца текущего года исчерпать свой наступательный потенциал - в таком случае у оккупантов исчерпаются возможности для проведения серьезных боевых операций. Но это возможно лишь в том случае, если России не поможет Китай.

Пекин может продлить возможности РФ выполнять боевые задачи до бесконечности, поэтому ситуация с исчерпанием потенциала захватчиков будет зависеть от того, продолжит ли Китай предоставлять прямую помощь России. Такое мнение высказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду.

Он отметил, что в вопросе поставок снарядов и боеприпасов россияне уже полностью зависят от Северной Кореи. Свитан подчеркнул, что если бы Пекин и Пхеньян не помогали, у войск РФ было бы меньше боеприпасов как минимум наполовину.

"Вместо 10 тысяч боеприпасов, которые россияне выпускают в сутки, они бы выстреливали только то, что сами производят - 5-7 тысяч боеприпасов, но не более. Противник вышел на максимальное производство и работает "с колес": 10 тысяч боеприпасов получается с учетом 3-4 тысяч снарядов от КНДР", - сказал военный эксперт.

Аналогичная ситуация и с военной техникой. Судя по тем потерям, которые россияне несут сейчас, к концу 2024 года, если не будет решения по заморозке войны и мирному урегулированию, у них вообще не останется техники, способной двигаться хоть как-то, а останется лишь старый неподъемный металлолом, отметил Свитан.

"На спутниковых снимках порой можно увидеть большие поля, заставленные советской военной техникой. Это уже даже не металлолом - танк на металл не порежешь, ведь там только дуло и катки, остальное идет вперемешку с резиной. Все эти остатки уже не подъемные. Поэтому до конца года россиян ожидают нулевые складские остатки. Они будут работать "с колес": сколько произведут техники, столько и будут использовать. Однако этого очень мало. Мы сейчас за сутки уничтожаем гораздо больше техники, чем они ее за те же 24 часа производят. Поэтому без китайского продукта широкого потребления и автопрома противнику станет непросто. Впрочем, Китай может и не помогать России - всё будет зависеть от того, как отреагируют американцы на китайскую поддержку", - сказал военный эксперт.

По его словам, в целом у России есть окно возможностей по военной технике до конца года. По боеприпасам потенциал давно закончился. Если сохранится нынешняя динамика уничтожения авиации (в неделю мы минусуем несколько бортов), то к концу года россияне выйдут в ноль даже по самолетам и вертолетам - например, по Су-25, Су-24, Ми-8, Ми-24, Ка-52.

"Поэтому России и ее войскам будет очень важно добежать до конца июня и попытаться заморозить боевые действия. Иначе к концу года они останутся даже без белья", - отметил Свитан.

Он отметил, что до конца текущего года наступательный потенциал России частично иссякнет и оккупанты не смогут проводить серьезные боевые операции, но только в том случае, если для них не будет помогать Китай.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, что будет с войсками России до конца года:

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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В ночь на 22 мая дроны РФ атаковали объекты энергетики на Сумщине, Сумы - без света. Ведется работа по восстановлению электроснабжения, которое было прекращено из-за вражеских "прилетов".

Ранее полковник ВСУ прокомментировал удары по РФ западным оружием. Военный эксперт Роман Свитан указывает на то, что Украина, вероятно, уже использует определенные типы западного вооружения для ударов по территории России.

Напомним, конгрессмены США призвали Пентагон разрешить Украине атаковать цели в России. Законодатели считают, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации президента США Джо Байдена, и это нужно изменить.

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