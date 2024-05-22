РФ попытается заморозить боевые действия: Свитан описал неутешительный сценарий для России

Россия может частично исчерпать свой наступательный потенциал до конца года, ведь украинские военные эффективно уничтожают технику оккупационной армии.

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РФ попытается заморозить боевые действия, отметил Свитан/ коллаж: Главред, фото: скрин, Facebook

Страна-агрессор Россия может до конца текущего года исчерпать свой наступательный потенциал - в таком случае у оккупантов исчерпаются возможности для проведения серьезных боевых операций. Но это возможно лишь в том случае, если России не поможет Китай.

Пекин может продлить возможности РФ выполнять боевые задачи до бесконечности, поэтому ситуация с исчерпанием потенциала захватчиков будет зависеть от того, продолжит ли Китай предоставлять прямую помощь России. Такое мнение высказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан в интервью Главреду.

Он отметил, что в вопросе поставок снарядов и боеприпасов россияне уже полностью зависят от Северной Кореи. Свитан подчеркнул, что если бы Пекин и Пхеньян не помогали, у войск РФ было бы меньше боеприпасов как минимум наполовину.

"Вместо 10 тысяч боеприпасов, которые россияне выпускают в сутки, они бы выстреливали только то, что сами производят - 5-7 тысяч боеприпасов, но не более. Противник вышел на максимальное производство и работает "с колес": 10 тысяч боеприпасов получается с учетом 3-4 тысяч снарядов от КНДР", - сказал военный эксперт.

Аналогичная ситуация и с военной техникой. Судя по тем потерям, которые россияне несут сейчас, к концу 2024 года, если не будет решения по заморозке войны и мирному урегулированию, у них вообще не останется техники, способной двигаться хоть как-то, а останется лишь старый неподъемный металлолом, отметил Свитан.

"На спутниковых снимках порой можно увидеть большие поля, заставленные советской военной техникой. Это уже даже не металлолом - танк на металл не порежешь, ведь там только дуло и катки, остальное идет вперемешку с резиной. Все эти остатки уже не подъемные. Поэтому до конца года россиян ожидают нулевые складские остатки. Они будут работать "с колес": сколько произведут техники, столько и будут использовать. Однако этого очень мало. Мы сейчас за сутки уничтожаем гораздо больше техники, чем они ее за те же 24 часа производят. Поэтому без китайского продукта широкого потребления и автопрома противнику станет непросто. Впрочем, Китай может и не помогать России - всё будет зависеть от того, как отреагируют американцы на китайскую поддержку", - сказал военный эксперт.

По его словам, в целом у России есть окно возможностей по военной технике до конца года. По боеприпасам потенциал давно закончился. Если сохранится нынешняя динамика уничтожения авиации (в неделю мы минусуем несколько бортов), то к концу года россияне выйдут в ноль даже по самолетам и вертолетам - например, по Су-25, Су-24, Ми-8, Ми-24, Ка-52.

"Поэтому России и ее войскам будет очень важно добежать до конца июня и попытаться заморозить боевые действия. Иначе к концу года они останутся даже без белья", - отметил Свитан.

Он отметил, что до конца текущего года наступательный потенциал России частично иссякнет и оккупанты не смогут проводить серьезные боевые операции, но только в том случае, если для них не будет помогать Китай.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал, что будет с войсками России до конца года:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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Напомним, конгрессмены США призвали Пентагон разрешить Украине атаковать цели в России. Законодатели считают, что украинцы не могут эффективно защищаться из-за политики администрации президента США Джо Байдена, и это нужно изменить.

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