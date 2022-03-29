РФ проиграла на 6 из 8 направлениях войны в Украине: Арестович рассказал, как Кремль "поджал хвост"

Отвод Россией войск от Киева – это констатация оперативного поражения РФ – Арестович/ Макс Левин, Facebook Арестович

Россия потерпела поражение в войне против Украины на шести из восьми направлениях. При этом украинские войска продолжают эффективно противостоять врагу.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью ВВС. Он подчеркнул, что даже в российских пропагандистских источниках уже просачивается информация, которая дает понять, что в Кремле всё пошло не по плану.

Арестович напомнил, что уже на второй день после начала широкомасштабного вторжения в Украину РФ попросила нас о переговорах.

"Я неплохо знаю военную историю и не могу вспомнить случая, когда агрессор с превосходящими силами на второй день просит о переговорах. Это значит, что в первые же сутки всё пошло не так", – отмечает советник главы ОП.

Также он напомнил, что в России 4 марта Совет Федерации рассматривал на заседании вопросы всеобщей мобилизации. Это стало еще одним подтверждением, что стране-агрессору не хватало сил. Однако объявить всеобщую мобилизацию в РФ таки не решились. По словам Арестовича, это подтверждает, что Кремль не контролирует даже общее политическое положение внутри своей страны.

Советник председателя ОП отметил, что в России "помнят 1917 год, когда мобилизованные сняли батюшку-царя, потому что не хотели на фронт". Поэтому, по словам Арестовича, Путин боится давать оружие российскому народу.

Читайте такжеПерелом уже близок: украинский генерал назвал вероятную дату окончания войныЕще одно яркое доказательство приближения поражения РФ в войне – недавнее заявление Минобороны России о том, что они якобы никогда не планировали захватить крупные украинские города, говорит Арестович.

"Мы, мол, с самого начала хотели лишь помочь ОРДЛО, и сейчас переносим все усилия туда. И это действительно так, потому что из-под Херсона, с Киевщины, с Харьковщины сейчас колонны перебрасываются на Восток. То есть они расписались в своем поражении", – подчеркнул он.

Арестович отметил, что 4 марта, когда РФ испугалась и отказалась от идеи проводить всеобщую мобилизацию, стало днем ее стратегического поражения. А вот нынешний отвод войск от Киева и в других регионах – это уже констатация оперативного поражения.

"Было восемь направлений, по которым они наступали, а сейчас остались два с половиной. На шести, значит, поражение", – подчеркнул Арестович.

Отвод войск РФ от Киева и Чернигова

Напомним, ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины заявляли, что часть войск оккупантов выходит из Киевщины и Черниговщины. Российские захватчики не достигли целей наступательной операции. Однако сохраняется угроза того, что враги и дальше будут бить как по военным, так и по гражданским объектам, отметили в Генштабе.

Позже в Минобороны России официально заявили, что Россия решила кардинально сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил замглавы российского Минобороны Александр Фомин после переговоров с украинской делегацией в Стамбуле. Он сказал, что "в Киеве будут приняты соответствующие основные решения и должны быть созданы условия для нормальной работы".

Также сообщалось, что разведка США зафиксировала отступление части войск РФ от Киева. Однако в Соединенных Штатах сказали, что пока рано этому радоваться, и объяснили, какие риски скрываются за этим маневром.

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