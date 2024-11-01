Оккупанты намерены ударить с Севера, Востока и Юга, говорит эксперт.

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РФ пытается захватить большой украинский город до Нового года - Коваленко / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В материале:

Как будут подбираться к Купянску

Какая цель россиян

Российские оккупанты намерены захватить город Купянск. Сделать это они собрались до Нового года.

Об этом заявил военный и политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, пишет РБК-Украина.

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По сего словам, город планируют взять в кольцо.

"Они будут двигаться на север. Они сейчас вышли на левый берег реки Оскол и будут двигаться на север. Параллельно они будут формировать себе фланги. Они будут запирать фланги", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что основная задача военных РФ - дойти до Купянска, сформировав одновременно возможность удара с Севера, Востока и Юга.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

"То есть классический охват города для начала штурмовых действий. Я думаю, они будут пытаться сделать это до Нового года, но вопрос, удастся ли им это", - подчеркнул он.

Что сейчас происходит на Купянском направлении

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов Юрий Федоренко рассказывал, что Купянский район остается самым сложным участком. По его словам противнику поставили задачу в ближайшей перспективе выйти на левый берег реки Оскол, занять плацдарм, наращивать способности для выхода на Купянск-Узловой.

Как писал Главред, оккупанты пытались занять плацдарм на левобережье от Купянска, однако украинской армии удалось сбить темпы их атак, сказал Юрий Федоренко.

Недавно бойцы подразделения "Братство" Главного управления разведки Минобороны при поддержке 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ освободили и зачистили от российских оккупантов населенный пункт Кругляковка Купянского района Харьковской области.

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