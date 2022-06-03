УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ теряет на войне в Украине 250-400 человек каждый день – Арестович

3 июня 2022, 08:20

Из-за плохого медицинского обеспечения у российский войск убитых больше, чем раненых. Многие раненные умирают еще до того, как попадают в госпиталь.

Арестович
Арестович рассказал о потерях путинской армии в Украине / Коллаж фото УНИАН

На войне в Украине Россия каждый день теряет по 250-400 своих военных на всех фронтах. В первые недели войны потери России были в разы больше. Тогда погибало около тысячи оккупантов каждый день. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live 2 июня.

Он назвал заявления главы комитета Госдумы РФ о том, что путинская армия якобы почти не понесет потерь в боях с ВСУ, сказками.

"Суточные потери российских военных на всех фронтах сейчас составляют 250-400 человек убитыми, в зависимости от размаха. Поэтому это все сказки, что не несут потери. Действительно, это не такие потери, как были в первые полтора месяца так называемой "спецоперации", когда погибало до тысячи россиян в день. Но 250, даже в среднем 300-350 человек они теряют точно. И плюс еще раненные", – отметил представитель ОП.

Арестович добавил, что из-за плохого медицинского обеспечения у российский войск убитых больше, чем раненых. Многие раненные умирают еще до того, как попадают в госпиталь.

По данным генштаба ВСУ по состоянию на 2 июня, потери России в Украине составили 30850 человек личного состава.

Как сообщал Главред, защитники Украины разбили батальонную тактическую группу армии РФ, которая пыталась наступать в районе села Ингулец на Херсонщине. Там оккупанты потеряли десятки единиц техники и не менее сотни человек убитыми.

2 июня в РФ официально подтвердили ликвидацию бойцами ВСУ в Луганской области летчика и генерал-майора русских оккупантов Канамата Боташева.

Другие новости:

новости России война в Украине Алексей Арестович новости Украины война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:38

Гороскоп на сегодня, 3 июня 2022: Львам – вещие сны, Стрельцам – опасные авантюры, Водолеям – разочарование

08:21

ВСУ заставили оккупантов отступить на четырех направлениях – ГенштабВидео

08:20

РФ теряет на войне в Украине 250-400 человек каждый день – Арестович

07:48

Оккупанты ровняют с землей Лисичанск, город разрушен на 60% – глава ВГАВидео

07:13

"Наши поймали их со спущенными штанами": под Херсоном ВСУ разгромили российскую БТГр - АрестовичВидео

Реклама
06:43

Бои за Северодонецк лишают оккупантов сил, у них не хватит ресурсов для захвата Донеччины - ISWВидео

06:29

Война на истощение: зачем Россия стремится заморозить боевые действия в Украинемнение

06:07

На День ангела Елены поздравления трогательные и красивые открыткиФото

05:53

Сезонная аллергия: врач поведала о проблемных растениях, симптомах и лечении

05:15

За доллар 40 гривен: украинцам раскрыли сроки стремительной девальвацииВидео

04:45

Потрясающие платья на лето 2022, котрые можно носить куда угодноФото

04:10

Будет заливать: синоптики предупредили об опасной погоде в УкраинеВидео

03:50

"Есть два фактора": военный эксперт пояснил, зачем русские тянут в Украину старые советские танки

03:15

"Собчак - кукла Путина, Дудь - мягкая пропаганда": Суханов объяснил, почему не верит оппозиции в РФ

03:10

Самый вкусный и очень легкий витаминный салат, который моментально укрепит здоровье: простой рецептВидео

02:37

"Война закончится победой Украины": Касьянов перечислил факторы, которые приближают триумф ВСУВидео

02:05

День ангела Константина 2022 – картинки, поздравления и душевные открытки имениннику

00:51

Приметы на 3 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:36

"Я помолюсь за перемогу": Лобода выпустила песню на украинском языке "Молитва", посвященную войне

00:18

В Турции отменили концерт украинской предательницы, которая пела "победные" песни в Мариуполе

Реклама
02 июня, четверг
23:54

Путин лечится от запущенной стадии рака - Newsweek

23:53

Еще одна пара телеведущих заговорила о пополнении в семье

23:26

Младший не узнает папу: Горбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями

23:26

Российские продюсеры продолжают истерить: в РФ снова посчитали, сколько зарабатывала Лобода

23:09

Война между РФ и Украиной закончится за столом переговоров - генсек НАТО

22:55

"Я достойна своего титула королевы": новоиспеченная миссис Крым ответила на хейт

22:53

Когда ВСУ перейдут в наступление: военный эксперт назвал срокиВидео

22:36

"Пришлось оттаскивать": Хлывнюк рассказал, как носил мертвые тела замученных русскими украинцев

22:33

Ранены двое детей и их мама: рашисты ударили ракетами по ДнепропетровщинеВидео

22:08

"Просто гнев": рашисты придумали для жителей Мариуполя новое издевательствоВидео

22:08

Более 200 убитых и уничтожена вся техника: ВСУ мощно ударили по оккупантам под ХерсономВидео

22:07

В ЕС "раскол" из-за шестого пакета санкций против РФ, а седьмого скоро ждать не надо - Bloomberg

21:50

Российские войска несут большие потери: Арестович о ситуации в СеверодонецкеВидео

21:15

Для защиты своих домов у украинцев должно быть оружие - МВДВидео

21:07

"Пусть сгорят в аду": в РФ устроили настоящую истерику из-за победы сборной УкраиныВидео

21:00

Поняли - будет трибунал: правозащитник пояснил, почему Путин и Шойгу не подписывают военные приказы

20:39

Сотни погибших и раненых: Зеленский назвал ежедневные потери на ДонбассеВидео

20:38

"Вся Украина попала в один большой котел": военный эксперт рассказал о потерях на войнеВидео

20:38

"Исторический момент": Германия поддержала предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕСВидео

20:25

Зачем нужно наращивать поставки оружия в Украину: ответ Зеленского

Реклама
20:24

Угроз России уже никто не боится: почему за Россию не станет воевать даже Лукашенкомнение

20:22

Окружение Путина, министры и Мария Захарова: США ударили новыми санкциямиВидео

20:14

В США анонсировали новый пакет военной помощи и заговорили о боевых БПЛА для ВСУВидео

20:10

Приметы на 4 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:51

"Спецоперация провалилась": Гиркин плачется, что над армией РФ смеются в УкраинеВидео

19:42

Груз 200 уехал: ВСУ за два дня отправили пачками оккупантов в адВидео

19:26

ВСУ вынудили рашистов перейти к неподготовленной обороне под Кривым Рогом - Генштаб

19:25

Оккупанты РФ перебрасывают новые резервы: пошли на штурм на трех направленияхВидео

19:19

Олег Жданов. Какова вероятность создания блока Франции и Германии с РоссиейВидеоблоги

19:00

В Украине резко подскочили цены на лук: в чем причинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять