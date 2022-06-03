Арестович рассказал о потерях путинской армии в Украине / Коллаж фото УНИАН

На войне в Украине Россия каждый день теряет по 250-400 своих военных на всех фронтах. В первые недели войны потери России были в разы больше. Тогда погибало около тысячи оккупантов каждый день. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live 2 июня.

Он назвал заявления главы комитета Госдумы РФ о том, что путинская армия якобы почти не понесет потерь в боях с ВСУ, сказками.

"Суточные потери российских военных на всех фронтах сейчас составляют 250-400 человек убитыми, в зависимости от размаха. Поэтому это все сказки, что не несут потери. Действительно, это не такие потери, как были в первые полтора месяца так называемой "спецоперации", когда погибало до тысячи россиян в день. Но 250, даже в среднем 300-350 человек они теряют точно. И плюс еще раненные", – отметил представитель ОП.

Арестович добавил, что из-за плохого медицинского обеспечения у российский войск убитых больше, чем раненых. Многие раненные умирают еще до того, как попадают в госпиталь.

По данным генштаба ВСУ по состоянию на 2 июня, потери России в Украине составили 30850 человек личного состава.

Как сообщал Главред, защитники Украины разбили батальонную тактическую группу армии РФ, которая пыталась наступать в районе села Ингулец на Херсонщине. Там оккупанты потеряли десятки единиц техники и не менее сотни человек убитыми.

2 июня в РФ официально подтвердили ликвидацию бойцами ВСУ в Луганской области летчика и генерал-майора русских оккупантов Канамата Боташева.

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