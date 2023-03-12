РФ теряет время и ресурсы: в ВСУ назвали ключевое значение обороны Бахмута

Во время боевых действий российские захватчики несут значительные потери, пояснили в Military Media Center.

В ВСУ объяснили важность обороны Бахмута / Соцсети

Оккупанты РФ ставят перед собой цель выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, для этого россияне продолжают наращивать интенсивность штурмовых действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

В то же время отмечается, что во время боевых действий российские захватчики несут значительные потери, говорится в комментарии медийной площадки Сил обороны и безопасности Украины Military Media Center.

Так, в течение последней недели на всем участке фронта оккупанты ежедневно теряли от 600 до 700 человек уничтоженными.

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По данным военных, противник прибегает к тактике истощения и тотального разрушения, а на Бахмутском направлении происходят самые ожесточенные бои, там штурмовые отряды российских наемников и кадровых войск непрерывно штурмуют позиции Сил обороны Украины.

Важность обороны Бахмута:

связывает значительные основные силы и резервы россиян в одном месте, из которого они проводят штурмы с невыгодных позиций, неся значительные потери;

россияне вынуждены проводить частые ротации подразделений, привлекаемых к штурмовым действиям, из-за потери их боеспособности и теряют время и ресурсы;

россияне теряют наступательный потенциал и мощности на других направлениях.

В ММС также призвали в условиях полномасштабной войны доверять решениям военных, "а не дискутировать относительно них".

"Дискуссия о военных решениях - есть ли смысл держать оборону/ оставить позиции - искусственно вбрасывается нашим врагом в информационное поле для дестабилизации внутренней ситуации в нашей стране", — пояснили в медиа-центре.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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