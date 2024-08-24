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РФ ударит баллистикой и Калибрами: названы сроки и цели массированного обстрела

Алексей Тесля
24 августа 2024, 02:05
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Враг имеет достаточное количество крылатых и баллистических ракет, предупредил Роман Свитан.
РФ ударит баллистикой и Калибрами: названы сроки и цели массированного обстрела
/ Коллаж: Главред, фото: Генеральный штаб ВСУ, скриншот из видео

Есть вероятность, что страна-агрессор РФ может масштабно атаковать Украину в канун или сразу после Дня Независимости, заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Как подчеркнул он в комментарии 24 Каналу россияне могут нанести удары ракетами, и не только по столице. При этом под атаку могут попасть другие крупные города, аэродромы и инфраструктурные объекты.

Эксперт говорит, что враг имеет достаточное количество крылатых и баллистических ракет, таких как "Искандеры" и северокорейские KN-23.

видео дня

"Три – четыре дня стоит быть осторожными, вплоть до вторника. Никоим образом не игнорируйте воздушную тревогу. Попробуйте найти подвальное помещение. Двух стен может быть недостаточно, чтобы защититься от масштабной атаки, которую россияне могли подготовить", – подчеркнул он.

Собеседник предупредил, что бомбардировщики Ту-95 постоянно взлетают с аэродромов РФ, вполне вероятно, может указывать на подготовку к массированной атаке.

"Не забывайте и о подводных носителях крылатых ракет, залп которых составляет 12 "Калибров", а также о надводных судах, которые имеют до 40 "Калибров". Поэтому, нужно быть крайне внимательными в ближайшие дни", - добавил Свитан.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Ракетные удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам. Российские оккупанты сознательно наносят ракетные удары по жилым домам и инфраструктуре Украины с целью уничтожения мирного населения, заявил военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

Напомним, в ВСУ объяснили ракетные удары по Украине. Российские захватчики не остановятся, пока не достигнут своих "целей", или пока ВСУ не сорвут их планы, сказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Как сообщалось ранее, в Киевской городской военной администрации предупредили об угрозе провокаций или ракетных обстрелов.

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