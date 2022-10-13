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РФ устроила новую атаку, прогремели взрывы: куда попали ракеты

13 октября 2022, 17:24

Оккупанты РФ попали в один из военных объектов на Западной Украине.

Запуск ракет по Украине
РФ нанесла новый ракетный удар по Украине / РИА Новости

Ракетный удар по военному объекту во Львовской области нанесли российские оккупанты в четверг, 13 октября, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Что известно на этот момент: попали в один из военных объектов во Львовской области. Это повторное попадание в этот объект. Уничтожено военное имущество, жертв нет. Объект в Золочевском районе. 3 ракеты, 2 попадания. 1 ракету сбили наши силы ПВО", - написал он в Telegram.

Где гремели взрывы в Украине

При этом звуки взрывов, предварительно, от работы систем противовоздушной обороны, были слышны, кроме Львовской, в Черновицкой, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях.

"Черновицкая область работает ПВО, оставайтесь в укрытиях!" - написал глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запарнюк в Telegram.

Перед этим он сообщил, что в небе над областью зафиксирован пролет ракеты и призвал жителей оставаться в укрытиях.

Кроме того, о взрывах в Тернопольской области сообщило Суспильне. Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш написал в Телеграм: "Друзья, не паникуем, остаемся в укрытиях. Вся официальная информация позже".

Глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко сообщил о взрыве, но сообщил, что неизвестно, каким был его источник. "Относительно звука взрыва на Волыни – информацию выясняем. По состоянию на 16:45 нет подтвержденной информации о прилете или работе ПВО в области ", - написал он в Telegram.

О взрывах в Ровенской области сообщили местные жители в пабликах.

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

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