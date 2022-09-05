РФ выбивают с правого берега Днепра: в ЕС дали прогноз полного освобождения Украины

Каупо Росин оценил действия ВСУ на юном направлении / Коллаж Людмила Денисова, УНИАН

Российских оккупантов бойцы Вооруженных сил Украины смогут оттеснить с правого берега Днепра за два месяца, заявил глава киберкомандования Эстонии полковник Каупо Росин.

"Сейчас можно сказать, что они достигли тактических успехов. При этом они сами заявили, что действуют медленно и методично, выискивая слабые места российских оккупантов и оказывая давление в этих слабых местах", - подчеркнул он в эфире ETV.

Эстонский военный пояснил, что ВСУ пытаются использовать слабости российской армии – логистику и управление.

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Он говорит, что это разумно, ведь для более широкомасштабных наступлений нужны очень хорошие бронетанковые силы, большое количество танков, бронетехники, с хорошим управлением.

"В таком случае необходимо знать, где находится противник. Кажется, украинцы выбрали лучшую тактику согласно своим возможностям. И сейчас кажется, что это работает", – считает Росин.

При этом он не исключил, что более крупными победами могли бы быть освобождение Херсона и взятие под контроль ВСУ дамбы в Новой Каховке.

"Я оптимистично настроен относительно того, что украинцы смогут оттеснить российских оккупантов с западного берега Днепра, но линия фронта все же очень и очень протяженная. Грядет плохая погода, когда ни одна сторона, вероятно, не сможет особо продвигаться. Для оттеснения российских оккупантов с территории Украины нужны время и помощь Запада. Это может занять месяцы и годы", – добавил Росин.

Напомним, вечером накануне, 3 сентября, сообщалось о мощном ударе по Антоновскому железнодорожному мосту в захваченной российскими оккупантами Херсонской области. Появилось видео, на котором видна задымленность, вероятно возникшая в результате удара.

Ранее сообщалось, что украинская авиация в субботу, 3 августа, нанесла 24 точных ударов по российским захватчикам на юге. Также сильно ударили по противнику ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ. В результате российское войско потеряло 138 человек личного состава, 31 единицу военной техники и склад боеприпасов. Кроме этого, была поражена паромная переправа близ Берислава.

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