РФ выбрала новые цели: в Силах обороны назвали, куда враг бьет ракетами и БПЛА

В ночь на 6 апреля дроны по Украине враг направил с южного направления, рассказала Наталья Гуменюк.

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Наталья Гуменюк рассказала об атаке дронами-камикадзе / Telegram, скриншот

Глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала подробности ночного воздушного удара российских оккупантов по Украине.

Атака в ночь на 6 апреля "Шахедами" по Украине была не очень типичной, подчеркнула она в эфире информационного телемарафона.

Представитель Сил обороны уточнила, что дроны по Украине враг направил с южного направления. Вместе с тем работа подразделений противовоздушной обороны ВСУ была мощной.

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"На этот раз очень концентрированной была атака в направлении Херсонщины, что не очень типично. Потому что это, собственно, прифронтовая область", – отметила она.

Подробности ночного удара РФ

По ее словам, враг атаковал сельскохозяйственные мощности Херсонщины, не давая этому региону возможности полноценно восстанавливаться после деоккупации.

"К сожалению, произошло попадание в сельскохозяйственные предприятия, но, к счастью, люди не пострадали", – рассказала глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.

Она также напомнила о результативной работе украинских защитников на юге:

3 дрона сбито в Запорожской области;

3 дрона сбито в Днепропетровской области;

1 дрон сбит в Николаевской области;

7 дронов сбито на Херсонщине.

"Опять же (приоритеты – ред.) – промышленность, агропромышленность и энергетика были под угрозами ударов", – подытожила Гуменюк.

/ Фото: t.me/ComAFUA

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось, что в ходе отражения ночной атаки, ПВО уничтожила 28 "Шахедов" из 32 и три крылатые ракеты. В результате противовоздушного боя Силы обороны Украины сбили две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Как сообщалось ранее, РФ атаковала Украину дронами. Две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 и 3 баллистические ракеты Искандер-М оккупанты запустили из Белгородской области, а дронами атаковали с мыса Чауда.

Напомним, российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Удар пришелся по густонаселенному району. Враг атаковал город дронами в несколько волн. В результате вражеских ударов, повреждения получили жилые дома мирных граждан по разным адресам.

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