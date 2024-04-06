РФ выбрала новые цели: в Силах обороны назвали, куда враг бьет ракетами и БПЛА

Глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала подробности ночного воздушного удара российских оккупантов по Украине.
Атака в ночь на 6 апреля "Шахедами" по Украине была не очень типичной, подчеркнула она в эфире информационного телемарафона.
Представитель Сил обороны уточнила, что дроны по Украине враг направил с южного направления. Вместе с тем работа подразделений противовоздушной обороны ВСУ была мощной.
"На этот раз очень концентрированной была атака в направлении Херсонщины, что не очень типично. Потому что это, собственно, прифронтовая область", – отметила она.
Подробности ночного удара РФ
По ее словам, враг атаковал сельскохозяйственные мощности Херсонщины, не давая этому региону возможности полноценно восстанавливаться после деоккупации.
"К сожалению, произошло попадание в сельскохозяйственные предприятия, но, к счастью, люди не пострадали", – рассказала глава объединенного пресс-центра Сил обороны Юга.
Она также напомнила о результативной работе украинских защитников на юге:
- 3 дрона сбито в Запорожской области;
- 3 дрона сбито в Днепропетровской области;
- 1 дрон сбит в Николаевской области;
- 7 дронов сбито на Херсонщине.
"Опять же (приоритеты – ред.) – промышленность, агропромышленность и энергетика были под угрозами ударов", – подытожила Гуменюк.
Кто такая Наталья Гуменюк
Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.
Удары РФ по Украине
Ранее сообщалось, что в ходе отражения ночной атаки, ПВО уничтожила 28 "Шахедов" из 32 и три крылатые ракеты. В результате противовоздушного боя Силы обороны Украины сбили две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".
Как сообщалось ранее, РФ атаковала Украину дронами. Две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 и 3 баллистические ракеты Искандер-М оккупанты запустили из Белгородской области, а дронами атаковали с мыса Чауда.
Напомним, российские оккупанты атаковали Харьков "Шахедами". Удар пришелся по густонаселенному району. Враг атаковал город дронами в несколько волн. В результате вражеских ударов, повреждения получили жилые дома мирных граждан по разным адресам.
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