РФ захватывала 120 суток территорию, которую ВСУ освободили за 4 дня – Арестович

Украинские военные в освобожденном Купянске/ Фото Facebook

Контрнаступление Вооруженных сил Украины прокомментировал советник Офиса президента Алексей Арестович.

В своем Facebook он написал о том, что "российская, прости Господи, армия брала район нашего контрнаступления свыше 120 суток".

"При этом, РОА была в численном и принципиально бОльшем количественном составе, когда они три месяца подряд (!) вываливали на наши позиции по 45-60 тысяч снарядов в сутки, а мы еле могли ответить 4-6 тысячами, а на один наш ствол артиллерии они имели 10-15 своих", - подчеркнул советник ОП.

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Он также обратил внимание на то, что ВСУ освободили эту территорию за четверо суток меньшими силами, чем было у обороняющихся оккупантов РФ.

"Наступление продолжается. Знай наших", - добавил Арестович.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.

Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.

Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.

Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.

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