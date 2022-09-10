РФ захватывала 120 суток территорию, которую ВСУ освободили за 4 дня – Арестович

ВСУ освободили территорию за четверо суток меньшими силами, чем было у обороняющихся оккупантов РФ.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины прокомментировал советник Офиса президента Алексей Арестович.
В своем Facebook он написал о том, что "российская, прости Господи, армия брала район нашего контрнаступления свыше 120 суток".
"При этом, РОА была в численном и принципиально бОльшем количественном составе, когда они три месяца подряд (!) вываливали на наши позиции по 45-60 тысяч снарядов в сутки, а мы еле могли ответить 4-6 тысячами, а на один наш ствол артиллерии они имели 10-15 своих", - подчеркнул советник ОП.
Он также обратил внимание на то, что ВСУ освободили эту территорию за четверо суток меньшими силами, чем было у обороняющихся оккупантов РФ.
"Наступление продолжается. Знай наших", - добавил Арестович.
Наступление ВСУ на Харьковщине
Напомним, Силы обороны Украины окружили оккупационные войска России в Балаклее Харьковской области. В городе проходили бои. Трасса на Купянск под огневым контролем ВСУ. Ситуация для оккупантов сложная.
Российские оккупанты спецподразделений СОБР, которые находились в городской черте Балаклеи, уже не выходят на связь.
Накануне советник Офиса президента Алексей Арестович сказал, что в одном из городов на Харьковщине произошли неблагоприятные для российских оккупантов события.
Над группировкой врага на Изюмском направлении теперь нависла серьезная угроза. Армия Украины получила возможность наносить удары в Изюме, Купянске и на Донецком направлении.
Читайте еще:
- Засовывал гвозди в нос и бил себя топором: в Балаклее замом мэра назначили участника талант-шоу
- ВСУ наступают на Харьковщине: освобождена часть Балаклеи, войска РФ отходят с позиций – ISW
- ВСУ окружили войска РФ в Балаклее и продолжают наступление на Харьковщине – российский пропагандист