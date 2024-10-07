РФ закупает компоненты для РЭБ из США и Европы: Ермак сделал громкое заявление

Через китайских посредников Россия закупила спектра-анализаторы и генераторы сигналов, сообщил глава ОП.

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Андрей Ермак прокомментировал поставки компонентов для РЭБ РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН

Несмотря на введенные санкции, страна-агрессор РФ продолжает получать западные высокотехнологичные компоненты, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Как написал он в Telegram, эти компоненты Россия использует для разработки и настройки средств радиоэлектронной разведки и борьбы (РЭР/РЭБ).

"В 2023 году через китайских посредников Россия закупила спектра-анализаторы и генераторы сигналов на сумму 38 млн долларов США от американской, немецкой и швейцарской компаний", - подчеркнул глава ОП.

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По его данным, уже в 2024 году эта сумма составила $12 млн, что свидетельствует о продолжении поставок, несмотря на ограничения.

"Так не должно быть. Ограничения должны работать, нельзя зарабатывать на жизнях украинцев", - добавил Ермак.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Ранее сообщалось о том, что РФ все чаще запускает дроны неустановленного типа. Оккупанты применяют большое количество средств воздушного нападения, чтобы перегрузить украинскую ПВО, а также с целью проведения воздушной разведки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ рекордно ударила по Украине дронами. В среднем, в сентябре, россияне запускали по 44 дронв Shahed каждый день.

Как сообщалось ранее, россияне придумали "чудо-РЭБ", чтобы защитить НПЗ от атаки дронов. Пропагандист заявил, что Россия уже имеет комплекс, способный противодействовать таким атакам, но до сих пор он "не производился в широких масштабах".

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