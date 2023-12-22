Родители за это платят: в России бандиты "лечат" детей от гомосексуальности

В России действуют закрытые лагеря для лечения от гомосексуализма.

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В России бандиты "лечат" детей от гомосексуальности / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В России родители готовы платить и платят бандитам за то, что они крадут детей с нетрадиционной ориентацией и в закрытых центрах проводят им лечение от этой "болезни". Об этом со ссылкой на людей, переживших этот опыт, сообщает издание Washington Post.

По словам людей, которым довелось побывать в этих учреждениях, они похожи на маленькие тюрьмы, предназначенные для больных алкоголизмом, наркоманией или душевнобольных.

Стало известно, что многие туда попали потому что их обманули или украли, после чего удерживали в "лагерях" месяцами. Они рассказали, что им приходилось терпеть побои, унижения и принуждение сознаваться в своей "деструктивности" из-за зависимости от гендерной идентичности. При этом, методы применялись как для тех, кого лечат от наркотической или алкогольной зависимости.

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Изданию удалось поговорить с 23-летним трансгендерным небинарным человеком, который прошел девять месяцев "лечения" в реабилитационном центра в Алтайском крае Сибири.

Девушка рассказала, что в центр её заманила собственная мать под предлогом сопровождения во время операции на сердце, после чего уже неизвестный мужчина в центре силой отобрал у нее телефон, часы, личные вещи и закрыл все замки.

Она также добавила, что ее били, кидали в реку, заставляли до потери сознания снова и снова выполнять физические управжнения, помимо прочего принуждали к употреблению нейролептических препаратов, предназначенных для психически нездоровых людей.

В речке "пациенты" должны были купаться ежедневно утром, даже при минусовой температуре.

Жертва, пережившая издевательства, рассказала, что чтобы помочь ей "чувствовать себя мужчиной", её заставляли выполнять мужскую работу. Например, колоть дрова или кастрировать свинью.

"Мне дали хирургический нож и инструкции, как это сделать.... Но я не смогла закончить. У меня случился сильный приступ паники, и с того времени я все больше и больше склонялась к суициду".

23-летняя девушка попыталась сбежать спустя месяц после пыток, однако за это ей выбили несколько зубов. Таких попыток было несколько, пока не удалось связаться с полицией и её не освободили.

В свою очередь адвокат, который ранее работал в правозащитной группе по делам ЛГБТ рассказал изданию, что большинство людей выходили из подобных центров психически сломленными.

В издании акцентируют внимание на том, что проверить информацию из первых уст невозможно, однако она совпадает с тем, что публикуют независимые российские СМИ и междунарожные правозащитные группы.

Напомним, российские официальные лица пригрозили подать в суд из-за публикации в швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung мема с президентом РФ Владимиром Путиным. Причиной послужила статья в издании NZZ под названием "Супергерои и злодеи наращивают свою ударную силу в интернете".

При этом статья сопровождалась фотографией Путина с красным клоунским носом и радужными полосами на лице, которая первоначально была опубликована в Твиттере.

Также, Известная уругвайская актриса и певица Наталья Орейро (звезда некогда популярной латиноамериканской мыльной оперы "Дикий ангел"), в октябре 2021 года вместе с сыном получила гражданство страны-агрессора РФ. Однако теперь у нее российский паспорт собираются отнять. Поводом послужило выступление Орейро на ЛГБТ-прайде в Аргентине.

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