"Роковые удары": на Черниговщине молнии попали в здания

В Черниговской области из-за ударов молний загорелись постройки / flickr.com/snsllvn21

В Черниговской области в пятницу, 28 мая, в двух населенных пунктах из-за разрядов молний произошли пожары в хозяйственных постройках.

Пожары случились в поселке городского типа Серебряное Прилуцкого района и в селе Молодежное Нежинского района, говорится на сайте Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной госадминистрации.

По его данным, в Серебряном пожар произошел по адресу ул. Березовая, 27. Возгорание случилось в 15:41. Огонь повредил крышу постройки.

В Молодежном пожар случился на ул. Центральная, 1 в 19:23. Огонь уничтожил крышу постройки, перекрытия, стены, а также имущество, которое в ней находилось.

Напомним, 21 мая стало известно, что в селе Сергеевка Днепропетровской области молния ударила в двух женщин. Тело одной из пострадавших полностью покрыли ожоги, она попала в реанимацию.

Справка. Молнией называют электрический искровой разряд, который происходит в атмосфере и проявляется яркой вспышкой света, пишет Википедия.

Молнии можно увидеть во время грозы, их сопровождает гулкий звук, который называют громом.