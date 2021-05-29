"Роковые удары": на Черниговщине молнии попали в здания

Пожары на Черниговщине случились в пятницу во второй половине дня.
В Черниговской области в пятницу, 28 мая, в двух населенных пунктах из-за разрядов молний произошли пожары в хозяйственных постройках.
Пожары случились в поселке городского типа Серебряное Прилуцкого района и в селе Молодежное Нежинского района, говорится на сайте Департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской областной госадминистрации.
По его данным, в Серебряном пожар произошел по адресу ул. Березовая, 27. Возгорание случилось в 15:41. Огонь повредил крышу постройки.
В Молодежном пожар случился на ул. Центральная, 1 в 19:23. Огонь уничтожил крышу постройки, перекрытия, стены, а также имущество, которое в ней находилось.
Напомним, 21 мая стало известно, что в селе Сергеевка Днепропетровской области молния ударила в двух женщин. Тело одной из пострадавших полностью покрыли ожоги, она попала в реанимацию.
Справка. Молнией называют электрический искровой разряд, который происходит в атмосфере и проявляется яркой вспышкой света, пишет Википедия.
Молнии можно увидеть во время грозы, их сопровождает гулкий звук, который называют громом.