Российские ракеты ударили по Винничине: есть пострадавшие - Воздушные силы ВСУ

Ракеты, которые выпустили оккупанты, ударили по нескольким военным объектам.
В ВСУ подтвердили "прилеты" по территории области. Российские ракеты ударили по нескольким военным объектам. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
В результате ракетных ударов пострадали люди.
"К сожалению, имеем прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы", - говорится в сообщении.
Пока неизвестно, сколько именно людей пострадали и есть ли погибшие.
Следует отметить, что по состоянию на 22:52 в области был зафиксирован сбой системы оповещения о ракетной опасности. Пока причины этого неизвестны, их устанавливают.
Напомним, вечером 7 августа на территории Украины начали звучать сирены, которые предупреждают об угрозе ракетных ударов. Впоследствии появилась информация о том, что украинцы слышали взрывы сразу в четырех областях: Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.
Сообщается, что на момент сообщения о взрывах, тревога была объявлена только в Винницкой области.
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