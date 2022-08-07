Российские ракеты ударили по Винничине: есть пострадавшие - Воздушные силы ВСУ

В Винницкой области прогремели взрывы, есть пострадавшие / ua.depositphotos.com/

В ВСУ подтвердили "прилеты" по территории области. Российские ракеты ударили по нескольким военным объектам. Об этом сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

В результате ракетных ударов пострадали люди.

"К сожалению, имеем прилеты нескольких ракет по военным объектам в Винницкой области. Есть пострадавшие. Тип ракет устанавливают соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, сколько именно людей пострадали и есть ли погибшие.

Следует отметить, что по состоянию на 22:52 в области был зафиксирован сбой системы оповещения о ракетной опасности. Пока причины этого неизвестны, их устанавливают.

Напомним, вечером 7 августа на территории Украины начали звучать сирены, которые предупреждают об угрозе ракетных ударов. Впоследствии появилась информация о том, что украинцы слышали взрывы сразу в четырех областях: Винницкой, Кировоградской, Полтавской и Черкасской областях.

Сообщается, что на момент сообщения о взрывах, тревога была объявлена только в Винницкой области.

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