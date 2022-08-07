В четырех областях Украины взрывы: что известно на данный момент / https://ua.depositphotos.com/

В Виннице, Кропивницком, Черкассах и Кременчуге (Полтавская область) были слышны звуки взрывов в воскресенье, 7 августа. Об этом сообщает "Суспільне Винница" и некоторые другие местные СМИ.

Отметим, что на момент сообщений о взрывах воздушная тревога была объявлена только в Винницкой области.

В настоящее время тревога объявлена во всех областях Украины, кроме Херсонской.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий подтвердил звук, похожий на взрыв, но отметил, что в городе чрезвычайных ситуаций не было зафиксировано.

Мэр Винницы Сергей Моргунов также отметил, что на территории Винницкой территориальной громады чрезвычайных ситуаций не было и подтвердил похожие на взрывы звуки.

Чиновники просят украинцев оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и сохранять спокойствие.

Напомним, вечером 5 августа российские оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Они попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на этот обстрел. Он заявил, что оккупанты создали рискованную ситуацию для всей Европы, и что это "дерзкое преступление" является серьезным "актом терроризма".

В Энергоатоме сообщили, что российские захватчики серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус на оккупированной ЗАЭС. В Офисе президента Украины требуют, чтобы захваченную атомную электростанцию оккупанты передали под контроль специальной комиссии.

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