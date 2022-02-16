"России лучше три раза подумать, прежде чем нападать": Кулеба сделал эмоциональное заявление

Дмитрий Кулеба / Reuters

У Украины сейчас есть невероятна возможность понять, кто из других стран реально является ее друзьями, а кто всего лишь притворяется. Об этом заявил в рамках "Телемарафона национального единства" руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Есть у украинцев одна особенность: во время угрозы мы отбрасываем все разногласия и объединяемся. У нас появилась возможность - узнать, кто настоящий друг Украины, а кто притворяется", ‒ говорит глава украинских дипломатов.

По словам Кулебы, сейчас западные страны полностью подготовили мощный пакет антироссийский санкций, которые немедленно будут запущены в случае российского вторжения в Украину.

"Еще в ноябре я предложил партнерам Украины пакет сдерживания России от дальнейшей агрессии. Дипломатия, болезненные санкции, военная помощь Украине. Потом добавили четвертый – финансовая помощь. Все эти элементы выполнены. Самый болезненный с 2014 года пакет санкций против РФ уже готов к введению в случае нового российского вторжения. Украина получила современное оружие. Теперь России лучше три раза подумать, прежде чем нападать – потери будут ужасными. Мы не остановимся, пока не освободим наши земли на Донбассе, в Крыму, и пока Россия не заплатит за свою агрессию", ‒ говорит дипломат.

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Возможное вторжение РФ в Украину: