"России лучше три раза подумать, прежде чем нападать": Кулеба сделал эмоциональное заявление

Как говорит глава украинских дипломатов Дмитрий Кулеба, западные страны подготовили самый болезненный для России пакет санкций за последние восемь лет.
У Украины сейчас есть невероятна возможность понять, кто из других стран реально является ее друзьями, а кто всего лишь притворяется. Об этом заявил в рамках "Телемарафона национального единства" руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Есть у украинцев одна особенность: во время угрозы мы отбрасываем все разногласия и объединяемся. У нас появилась возможность - узнать, кто настоящий друг Украины, а кто притворяется", ‒ говорит глава украинских дипломатов.
По словам Кулебы, сейчас западные страны полностью подготовили мощный пакет антироссийский санкций, которые немедленно будут запущены в случае российского вторжения в Украину.
"Еще в ноябре я предложил партнерам Украины пакет сдерживания России от дальнейшей агрессии. Дипломатия, болезненные санкции, военная помощь Украине. Потом добавили четвертый – финансовая помощь. Все эти элементы выполнены. Самый болезненный с 2014 года пакет санкций против РФ уже готов к введению в случае нового российского вторжения. Украина получила современное оружие. Теперь России лучше три раза подумать, прежде чем нападать – потери будут ужасными. Мы не остановимся, пока не освободим наши земли на Донбассе, в Крыму, и пока Россия не заплатит за свою агрессию", ‒ говорит дипломат.
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Возможное вторжение РФ в Украину:
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 15 февраля заявил, что Украине удалось сдержать Российскую Федерацию от дальнейшего обострения ситуации.
- Чуть ранее в этот же день в Минобороны РФ заявили о начале возвращения военных с учений в места постоянной дислокации. Речь идет о Западном и Южном округах, граничащих с Украиной.
- Тем временем глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что втооржение России в Украину остается весьма вероятным сценарием.
- По ее словам, российские военные могут предпринять попытку вторжения без опознавательных знаков и быстро занять Киев. С точки зрения сроков вторжения, то оно может произойти в самое ближайшее время.