России "печет": Кулеба пообещал Москве "адскую тему" Крыма

Дмитрий Кулеба / УНИАН

Тема Крыма должна быть "адской темой" для России, а не священной, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, для этого Украина приложит все усилия.

"Мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Они это знают, им печет. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу. Считаю, что поддержка Крымской платформы - это вопрос политического выбора для других стран. Но это также вопрос юридического и нравственного выбора. Потому что нельзя не поддержать страну, которая пытается остановить беспрецедентную попытку незаконной аннексии своей территории в Европе. Это беспрецедентный кейс. Все двести процентов правды на нашей стороне со всех точек зрения", - говорит глава МИД.

Комментируя создание Крымской платформы, Кулеба добавил: "Уже есть страны, которые подтвердили и поддержку Крымской платформы, и готовность участвовать в саммите. Мы еще проговариваем и окончательно финализируем с ними и другими партнерами смысл того, что мы туда закладываем".

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Крымская платформа:

23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.

Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.

Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях:

первый - наивысший - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств;

второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны;

третий - межпарламентский уровень;

четвертый - неправительственных экспертов.

Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.