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России "печет": Кулеба пообещал Москве "адскую тему" Крыма

30 декабря 2020, 10:41
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Глава МИД Украины прокомментировал создание Крымской платформы.

Кулеба
Дмитрий Кулеба / УНИАН

Тема Крыма должна быть "адской темой" для России, а не священной, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, для этого Украина приложит все усилия.

"Мы ее такой сделаем. Мы уже много для этого сделали. Они это знают, им печет. Я из разных источников получаю информацию о том, как они нервно реагируют на эту инициативу. Считаю, что поддержка Крымской платформы - это вопрос политического выбора для других стран. Но это также вопрос юридического и нравственного выбора. Потому что нельзя не поддержать страну, которая пытается остановить беспрецедентную попытку незаконной аннексии своей территории в Европе. Это беспрецедентный кейс. Все двести процентов правды на нашей стороне со всех точек зрения", - говорит глава МИД.

Комментируя создание Крымской платформы, Кулеба добавил: "Уже есть страны, которые подтвердили и поддержку Крымской платформы, и готовность участвовать в саммите. Мы еще проговариваем и окончательно финализируем с ними и другими партнерами смысл того, что мы туда закладываем".

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Крымская платформа:

  • 23 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский во время дебатов на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал партнеров присоединиться к международной платформе по деоккупации Крыма.
  • Саммит по запуску Крымской платформы может состояться в мае следующего года.
  • Крымская платформа будет работать на нескольких уровнях:
  • первый - наивысший - политический, к которому присоединятся главы иностранных государств и правительств;
  • второй - уровень руководителей внешнеполитических ведомств и министров обороны;
  • третий - межпарламентский уровень;
  • четвертый - неправительственных экспертов.
  • Для усиления эффективности действий государства, а также для привлечения дополнительных интеллектуальных ресурсов к работе платформы будет создана экспертная сеть.

Агрессия РФ в Крыму и на Донбассе

В 2014 году Россия захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией.

В этом же году на востоке Украины боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

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