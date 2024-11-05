Россия атаковала Харьков: вражеский 'Шахед' поразил жилой дом

Кратко:
- Россия нанесла удар по Харькову
- Уже есть информация о пострадавших
- Соответствующие службы работают на месте прилета
Во вторник, 5 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Харьков, в городе прогремели взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил в Telegram, что враг ударил дроном вблизи жилой застройки в Шевченковском районе Харькова.
По состоянию на 17:05 известно, что в результате атаки на город поражения получил пятиэтажный многоквартирный дом и уже есть первая пострадавшая женщина.
"На втором, третьем и четвертом этажах выбиты окна, возле дома повреждены авто", - говорится в сообщении Терехова.
Терехов добавил, что на месте атаки работают все соответствующие службы и обследуют участок вражеского прилета. По предварительной информации, удар оккупанты нанесли "Шахедом".
Кто такой Игорь Терехов?
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
Атаки окупантов на Украину - последние новости
Напомним, Главред писал, что 3 ноября вражеские дроны запустили с севера страны и с юга. Пролет Шахедов был зафиксирован в Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях.
Впоследствии, 5 ноября стало известно, что за минувшую ночь подразделения Сил обороны сбили 48 из 79 беспилотников страны-агрессора РФ, атаковавших территорию Украины.
Ранее бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев предупреждал, что российские оккупанты сейчас ищут любые возможности, чтобы максимально удешевить дроны и за счет удешевления более массированно атаковать Украину, чтобы максимально перегрузить наши системы противовоздушной обороны.
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