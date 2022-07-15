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Россия готовит масштабное наступление на Донбассе: где ждать боев

15 июля 2022, 06:41

Оккупанты вероятно планируют масштабное наступление вдоль линии Славянск - Северск - Бахмут. Однако нет признаков того, как скоро это наступление начнется.

Украинский военный
Масштабное наступление вероятно начнется вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут / Фото УНИАН

Российская оккупационная армия после "оперативной паузы" вероятно планирует масштабное наступление вдоль линии Славянск - Северск - Бахмут. Однако нет признаков того, как скоро это наступление начнется и где именно будет сосредоточено. Об этом говорится в сообщении вашингтонского Института изучения войны (ISW).

Аналитики сообщают, что оккупанты начали наступать в 8 км от Северска на Верхнекаменское.

В Генштабе ранее заявляли, что атаки врага в этом районе отражены. В то же время российские наемники писали, что якобы установили "оперативный контроль" в Северске. Институт изучения войны не смог самостоятельно проверить утверждения РФ.

Кроме того, украинская армия дала огневой ответ российским военным, которые штурмовали населенные пункты к юго-востоку от Бахмута. Бои велись в 20 км от города.

Армия РФ возобновила наступательные операции к северо-востоку от Авдеевки, вероятно, пытаясь обойти украинские укрепления в этом районе, объясняют эксперты.

Вместе с тем украинские силы остановили продвижение россиян в Каменке, примерно в 6 км к северо-востоку от Авдеевки, после того, как ранее в тот же день российские войска якобы частично добились успеха в этом районе.

Карта боев в Донецкой области
Карта боев в Донецкой области / understandingwar.org

Напомним, 7 июля в Минобороны РФ официально объявили о "паузе в боях" в Украине. Как отметил представитель ведомства, в подразделениях, выполнявших "боевые задачи", проходят мероприятия "по пополнению боевых возможностей". Также в российском ведомстве говорят, что якобы хотят дать возможность отдохнуть российским военным, которых бросили воевать в Украину.

Аналитики ISW считают, что РФ готовится к более масштабному наступлению, а "оперативную паузу" использует как прикрытие.

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