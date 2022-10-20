Россия готовит техногенную катастрофу: у Зеленского раскрыли хитрый план Путина

Подоляк Россия / Офис президента, УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Михаила Подоляка заявил, что Россия, вероятно, готовится подорвать дамбу Каховской ГЭС с целью остановить контрнаступление украинских военных.

"Россия готовит техногенную катастрофу", - отметил Подоляк в Twitter.

Настоящий план России по Каховской ГЭС состоит из трех пунктов:

Минирование дамбы и трансформаторов.

Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в РФ.

Затопление территорий, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление.

Напомним, ранее стало известно, что командующий оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявлял о том, что российское руководство должно принять "тяжелые решения" в отношении Херсонской области.

Опасность подрыва оккупантами Каховской ГЭС

Ранее аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявляли, что российские власти создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление армии РФ из Херсона и значительные потери территории в оккупированной Херсонской области. В рамках этой кампании возможно нападение на Каховскую ГЭС под чужим флагом, чтобы перекинуть вину на Украину.

При этом аналитики напомнили, что так называемый "глава" оккупационной администрации Херсона Владимир Сальдо заявил об эвакуации россиян с западного берега Днепра, что может быть еще одним подтверждением планов оккупантов взорвать ГЭС.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал введение Владимиром Путиным "военного положения" на захваченных территориях Украины. Он подчеркнул, что решение Путина является подготовкой к массовой депортации украинского населения. Секретарь СНБО считает, что очередное преступление Путина против Украины должно быть осуждено на уровне ООН.

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