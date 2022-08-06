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Россия хочет окружить Николаев: оккупанты стянули 25 тысяч военных на юг Украины - The Times

6 августа 2022, 11:49

РФ пытается создать условия для наступления на Одессу, пишет британское издание.

ПВО С-300 войска РФ
ПВО С-300 войска РФ / Коллаж Reuters, Википедия

Российское командование стянуло 25 тысяч своих военных на юг Украины с целью окружить Николаев.

По информации The Times, за последние недели в регион были переброшены девять российских подразделений из Донбасса и Крыма численностью по 500-800 человек.

Это ответ России на заявления о контрнаступлении и успешное продвижение украинской армии, передвинувших линию фронта за последний месяц примерно на 2 километра от Николаева, пишет издание.

Вместе с тем отмечается, что взятие Николаева необходимо для дальнейшего продвижения на Одессу. Наступление также может быть необходимо РФ, чтобы мосты через Днепр на Херсонщине оказались за пределами досягаемости полученных Украиной систем HIMARS.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что РФ собрала в оккупированной Херсонской области около 30 тысяч войск. Они собираются пойти в наступление на Кривой Рог и Николаев.

Им поставили задачу быть готовыми выдвигаться 6 августа, но подготовка может затянуться. Однако атака наверняка провалится, поскольку степень боевой готовности таких сил вызывает серьезные сомнения.

Отметим, что Силы обороны Украины проводят военную операцию в Херсонской области. Ударами артиллерии ВСУ был поврежден Антоновский мост в оккупированном Херсоне. Теперь он не пригоден к эксплуатации, а россияне не смогут перевозить по нему свои силы и средства.

Смотрите новости Херсона онлайн:

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