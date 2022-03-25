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Россия может использовать в Украине зарин: чем опасно и что нужно знать

25 марта 2022, 20:20

Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина оккупантов.

противогаз
Противогаз / pixabay

Специалисты из InformNapalm сообщили о возможном применении российскими оккупантами зарина в тех украинских городах, где они не могут прорвать оборону.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, каждый день появляется все больше подтверждений намерений РФ применить отравляющие вещества против Украины.

"Специалисты из InformNapalm сообщают о возможном использовании зарина (с военной целью его применяют как боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия) в тех городах, где оккупанты не могут прорвать оборону", - говорится в сообщении.

Факты разведки InformNapalm:

  • 17 марта офицеры РФ, воюющие в Украине, получают инъекцию Pralidoxime (антидот фосфорорганических соединений);
  • 20 марта командный состав ВС РФ получил ампулы с атропином (антидот при хімотруєннях).

Кроме того, российская пропаганда распространяет фейк об "американских биолабораториях в Украине" и "утечке патогенов" оттуда.

Чем опасен зарин

Зарин смертельно ядовит. Применяется как отравляющее вещество, обладающее нервно-паралитическим действием. Вызывает поражение при любом виде воздействия, особенно быстро - при ингаляции. Первые признаки поражения (миоз и затруднение дыхания) появляются при концентрации зарина в воздухе 0,0005 мг/л (через 2 минуты).

РФ готовит в Украине химическую атаку

Оккупанты РФ могут готовить химическую атаку в Украине. При этом планируется обвинить "националистов".

Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о якобы создающих химическое оружие в Украине мифических лабораториях.

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