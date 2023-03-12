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Россия не готова наступать из Беларуси и укрепляет позиции в Брянской и Курской областях – Генштаб

12 марта 2023, 09:21
Агрессор Россия по-прежнему сохраняет свое значительное присутствие на территории подконтрольной Москве республики Беларусь, сказали в Генштабе ВСУ.
Опорный пункт РФ Брянская область
Кадр одного из "опорных пунктов" в Брянской области / Bragazeta

Страна-оккупант Россия сохраняет существенное количество войск на территории Беларуси, однако, судя по всему, пока не готова наступать из республики. В то же время враг укрепляет свои позиции в приграничных с Украиной Брянской и Курской областях. Об этом рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Согласно данным Генштаба, российские оккупанты концентрируют свои значительные силы в Беларуси. Однако на данный момент нет признаков формирования там группировок для наступательных операций.

"Россия продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок", - указано в сообщении.

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Кроме того, агрессор предпринимает действия, направленные на укрепление своих позиций в приграничных с Украиной регионах.

"В то же время противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей", - подчеркнули в Генеральном штабе ВСУ.

Война России против Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что обстановка внутри страны-оккупанта накаляется. Конфликт Минобороны и главаря ЧВК Вагнера Пригожина становится все более публичным.

Согласно прогнозу Подоляка, агрессора Россию в ближайшие месяцы ожидает серьезное внутреннее противостояние.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призвал Запад готовиться к распаду Российской Федерации. По его мнению, процесс уже запущен. Данилов считает, что в России есть личности, которые готовы к свержению Путина.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сказал, что государство-оккупант Россия понесло огромные потери на войне. Через 3 месяца экономика страны не позволит вести боевые действия против Украины.

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Наступление России из Беларуси:

Брянск Курск Генштаб ВСУ война России и Украины
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