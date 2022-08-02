Россия не сможет оккупировать весь Донбасс до зимы: эксперты назвали причины/ Фото УНИАН

Нынешними темпами русские оккупанты вряд ли смогут захватить весь Донбасс до зимы 2022/2023. Об этом говорят эксперты, которых опросил портал "РБК-Украина".

Военный аналитик Николай Белесков отмечает ‒ сейчас нет достоверной информации о том, в каком состоянии российские ресурсы.

"Поэтому есть шанс, что они и дальше будут медленно продвигаться. Возможно, это будет не так быстро, как они заявляли. Например, до конца августа взять всю Донецкую область - этого явно не будет. Ведь значительная часть региона остается под нашим контролем. К тому же это урбанизированные районы", ‒ считает он.

Полковник Сергей Грабский подчеркивает ‒ и Украине, вероятно, не удастся освободить временно подконтрольные врагу районы Донбасса по меньшей мере в ближайшие 4 месяца. Ведь преимущество оккупантов над ВСУ в том районе по силам и средствам приблизительно либо трех-, либо даже пятикратное.

"До зимних месяцев враг не сможет захватить всю Донецкую область. Они не успевают. Темпы, с которыми они продвигаются ‒ пять километров в две недели, то есть десять километров в месяц. Это значит, что такими темпами они могут продвинуться еще на 50 км. Донецкая область сейчас выполняет очень важную задачу, поскольку сковала почти 50% всех сил и средств противника", ‒ подытожил эксперт.

Напомним, ранее аналитики Института изучения войны заявили, что после выхода из оперативной паузы российские войска не смогли нарастить темпы продвижения. Оккупационная армия совершила несколько ограниченных и очень локализованных наземных атак 21 июля. Текущий российский оперативный темп существенно не отличается от того, что было во время официально объявленной оперативной паузы между 7 и 16 июля.

Позднее военный эксперт Олег Жданов заявил, что по всей линии фронта в Украине сложилась патовая ситуация. Россия и Украина соревнуются в том, кто первый сможет подготовиться к наступлению и пойти в атаку.

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