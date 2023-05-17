УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия обстреливает Одессу: звучат сильные взрывы

Мария Тупик
17 мая 2023, 22:48 обновлено 17 мая, 23:06
109
Ким призвал жителей южных областей не игнорировать тревогу, поскольку угроза ударов велика.
Взрывы, ракеты
Взрывы в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот

Вечером, 17 мая, жители Одессы услышали сильные взрывы. По всей Одесской области объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о причинах взрывов и более детальных подробностей пока нет.

При этом в сети появилась информация о том, что в Одесской области работают системы ПВО.

видео дня

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким до взрывов предупреждал, что на юге зафиксировали два объекта, но он не уточнял, это ракеты или дроны.

Ким призвал жителей южных областей не игнорировать тревогу, поскольку угроза ударов велика. Он подчеркнул, что особенно опасно может оказаться в Одессе.

Мониторинговых группах сообщили, что появлялась информация о взлете российских бомбардировщиков.

Воздушная тревога в Украине вечером 17 мая

В настоящее время воздушная тревога продолжается в Одесской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.

воздушная тревога
Воздушная тревога 17 мая / скриншот

Глава Офиса президента Андрей Ермак призывает украинцев не снимать ПВО, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, около 03:30, во вторник, 16 мая, российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – Орлан-10, SuperCum, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

Смотрите видео о том, как Россия попыталась нанести масштабный удар по Киеву:

Читайте также:

война в Украине ПВО Андрей Ермак Виталий Ким
Реклама

Главное за день

Россия обстреливает Одессу: звучат сильные взрывы

Россия обстреливает Одессу: звучат сильные взрывы

22:48 Украина
"Он не останется у руля": генерал назвал предпосылку для устранения Лукашенко

"Он не останется у руля": генерал назвал предпосылку для устранения Лукашенко

22:16 Политика
Наступит крах империализма Путина: Шольц откровенно высказался об окончании войны в Украине

Наступит крах империализма Путина: Шольц откровенно высказался об окончании войны в Украине

21:08 Мир
Все главные новости

Последние новости

22:48

Россия обстреливает Одессу: звучат сильные взрывы

22:42

Дочь Киркорова сильно набрала вес и прячется за мешковатой одеждой

22:33

Наступит настоящее пекло из-за Эль-Ниньо: на Землю обрушатся самые жаркие 5 лет в историиВидео

22:27

Шарлиз Терон рассекретила своего нового бойфренда-модель

22:16

"Он не останется у руля": генерал назвал предпосылку для устранения ЛукашенкоВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:12

Блюдо придется вылить: сколько лаврового листа нужно класть в суп

21:55

"Окоп смерти": пленный "вагнеровец" рассказал о бешеной "мясорубке" на фронтеВидео

21:41

Не пропустите счастливый день, когда можно привлечь деньги: приметы 19 мая и что нельзя делатьВидео

21:22

Без Брюса: жена больного Уиллиса закатила вечеринку с его бывшей

Реклама
21:08

Наступит крах империализма Путина: Шольц откровенно высказался об окончании войны в УкраинеВидео

21:07

Бывший жених Волочковой до полусмерти избил молодую жену: балерина защищает Кузнецова

20:32

Пуля была в миллиметрах от сердца: после тяжелого ранения воин из Донбасса снова защищает УкраинуВидео

20:22

Настоящий обман зрения: лишь единицы найдут очки за 15 секунд

20:21

В Украину несется рекордная жара: синоптики назвали датыВидео

19:24

Загадка, которая заставит бросить себе вызов: нужно найти странную лошадь за 8 секунд

19:20

Путинский Кинжал оказался таким же фуфлом, как и все остальное российское оружиемнение

19:11

Данилов назвал лучший метод дипломатии в отношениях с РоссиейВидео

18:51

Как убрать лишнюю соль из селедки: неожиданный способ спасти любимый продукт

18:45

Депутат от СН Трубицын не пришел на суд по обвинению во взяточничестве, потому что уже сбежал из Украины, - эксперт

18:40

"Так покиньте уже": из России выгоняют Симоньян

Реклама
18:39

Лукашенко не болен, это инсценировка - генерал МаломужВидео

17:56

"Спасибо Путину и Зеленскому": зерновую сделку продлили с новым условием - ЭрдоганВидео

17:53

Вышли из окопа за несколько секунд до "прилета": военные засняли неимоверное спасение побратимовВидео

17:39

"Сам показал, где деньги": бывший глава Верховного суда оценил свое задержание по делу о взятку

17:17

Путин может любым образом сбросить Лукашенко от руководства Беларусью - МаломужВидео

17:06

Одна из стран СНГ все больше боится нападения России: Reuters удивил подробностямиВидео

16:57

Капали слезы, капали: Джонни Депп заплакал от овации зрителей на Каннском фестивале

16:44

Еще один "миротворец": в Украину со своим предложением решил приехать президент ЮАРВидео

16:36

"Меня арестовали за правду о войне": украинец Роднянский сделал неожиданное признание

16:31

Камалия показала нового пакистанского мужа после новости о разводе с миллиардером

16:10

Что сначала кладут в борщ – капусту или зажарку: неожиданный ответ удивит наповал всех хозяек

16:07

Почему 18 мая нельзя оставлять грязную посуду в доме: приметыВидео

16:01

"Да, мы любим друг друга": Ирина Билык высказалась про слухи о ее романе с Димой КоляденкоВидео

15:57

Необычная история обычного явления: кто придумал комнатные растения

15:57

ВСУ сумели "проломить" оккупантов в Бахмуте на 500 метров - командование ВСУВидео

15:47

200 000 убитых врагов – подтверждение, что Украина прошла "испытательный срок" для вступления в НАТО, - Палатный

15:32

Лучше снять и не надевать: куда деть обручальное кольцо после разводаВидео

15:30

В Польше украинцы-беженцы имеют право на многотысячную помощь деньгами: кто подпадаетВидео

15:11

У Орбана сплясали под дудку Путина: "наехали" на ЕС и НАТО за военную помощь УкраинеВидео

15:10

Маляр рассказала, какие три области больше всего страдают из-за обстрелов России

Реклама
15:09

"Подметала волосы в парикмахерской": Бейонсе рассказала с чего начинала свою карьеру и показала фото

15:05

Что можно приготовить на ужин быстро и вкусно: восхитительный рецепт полезного салата за 5 минутВидео

14:28

Шакира выпустила трогательный клип, в котором спела с сыновьями от Жерара ПикеВидео

14:19

Кристина Соловий впервые прокомментировала роман с Сергеем Жаданом

14:12

Украина может за пару месяцев освободить Крым и запустить перспективу краха режима Путина – МаломужВидео

13:57

Нужно ли мыть овсяную крупу перед варкой: главная ошибка неопытных хозяек

13:57

Потап расставил точки над "i" по поводу своего развода с Каменских

13:46

Лавров в истерике угрожает ответом РФ из-за передачи Украине ракет Storm ShadowВидео

13:15

В Беларуси "ткнули носом" Путина и назвали условие размещения у себя ядерного оружияВидео

13:14

Что нельзя ставить в спальне: цветы, которые дарят головную боль и плохую энергию

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять