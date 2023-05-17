Россия обстреливает Одессу: звучат сильные взрывы

Ким призвал жителей южных областей не игнорировать тревогу, поскольку угроза ударов велика.

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Взрывы в Украине / Коллаж Главред, фото pixabay, скриншот

Вечером, 17 мая, жители Одессы услышали сильные взрывы. По всей Одесской области объявлена воздушная тревога.

Официальной информации о причинах взрывов и более детальных подробностей пока нет.

При этом в сети появилась информация о том, что в Одесской области работают системы ПВО.

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким до взрывов предупреждал, что на юге зафиксировали два объекта, но он не уточнял, это ракеты или дроны.

Ким призвал жителей южных областей не игнорировать тревогу, поскольку угроза ударов велика. Он подчеркнул, что особенно опасно может оказаться в Одессе.

Мониторинговых группах сообщили, что появлялась информация о взлете российских бомбардировщиков.

Воздушная тревога в Украине вечером 17 мая

В настоящее время воздушная тревога продолжается в Одесской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областях.

Воздушная тревога 17 мая / скриншот

Глава Офиса президента Андрей Ермак призывает украинцев не снимать ПВО, поскольку за это предусмотрена уголовная ответственность.

Ракетный удар РФ по Украине

Напомним, около 03:30, во вторник, 16 мая, российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

Из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" - с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер-М").

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня – Орлан-10, SuperCum, сообщил главком ВСУ Валерий Залужный.

Смотрите видео о том, как Россия попыталась нанести масштабный удар по Киеву:

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