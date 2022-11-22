Россия оставит Украину в покое: Жданов назвал единственное условие

Жданов предположил, когда Россия оставит в покое Украину / УНИАН, Главред, ua.depositphotos.com

Россия хоть и создавалась и выросла на захвате чужих территорий, но может оставить Украину в покое.

Такое мнение на канале в YouTube озвучил военный эксперт Олег Жданов рассказал, когда Россия оставит в покое Украину.

"Пока будут сосуществовать два государства – Киевская Русь или Украина и Московия, которая сейчас называется Российской Федерацией, до тех пор Московия не успокоится, она будет искать повод для попыток поглощения Украины – Киевской Руси и присвоения ее культуры. Ну такая уж она Московия. На этом она создавалась и на этом выросла – на захвате чужих территорий. Одним из первых, кого захватила Московия, было Новгородское княжество", — сказал Жданов.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина не заинтересована в том, чтобы замораживать войну на зимний период. Более того, по его словам, у Украины появился реальный шанс воспользоваться преимуществом на фронте.

Также сообщалось, что спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что признание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова в уничтожении инфраструктуры Украины для склонения Банковой к переговорам свидетельствует о том, что РФ действует как государство-террорист.

"Дмитрий Песков признался, что Россия уничтожает украинскую критическую инфраструктуру, чтобы склонить Украину к переговорам. Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", - сказал Николенко.

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