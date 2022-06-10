Россия поднимает ставки на переговорах своим "смертным приговором" иностранцам в "ДНР" - МВД

РФ поднимает ставки смертным приговором иностранцам / УНИАН

"Смертный приговор" иностранца в "ДНР", которые воевали в рядах ВСУ есть лишь повышение ставок России в переговорном процессе. Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире телемарафона.

Украина должна скоординировать свою позицию с США, Британией и всем Европейским Союзом.

"Сегодня есть уже твит государственного секретаря США Энтони Блинкена. Блинкен заявляет о том, что он обращается к официальному Кремля и его марионеток, чтобы перестать заниматься неправовыми вещами, вещами, которые не имеют ничего общего с международными законами ведения войны. И сегодня он анонсировал разговор с нашим министром иностранных дел Кулебой. Поэтому я думаю, что наша внешнеполитическая позиция будет очень четко скоординирована с США, с Британией, и я думаю, что вообще со всем Европейским Союзом", - сказал Денисенко.

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В "ДНР" вынесли смертный приговор трем иностранцам

В террористической "ДНР" 9 июня так называемый "верховный суд" вынес приговор иностранцам, которые защищали Украину с оружием в руках от российского вторжения.

При этом троих воевавших на стороне Украины иностранцев приговорили к высшей мере наказания, сообщают российские СМИ.

Добавим, что речь о британцах Эйдене Аслине и Шоне Пиннере, а также о марокканце Брагиме Саадуне.

Осужденные иностранцы намерены обжаловать смертный приговор, заявил один из адвокатов.

Министр иностранных дел Британии Элизабет Трас заявила, что этот "приговор" является нелегитимным. Британия осудила такие действия РФ.

В Соединенных Штатах призвали РФ соблюдать нормы международного гуманитарного права. США обеспокоены приговором и просят уважать права военнопленных.

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