Россия прогнозирует выход ВСУ на границы 1991 года и укрепляет свои границы – Свитан

Войска агрессора РФ вынуждены будут покинуть захваченный Донецк, если армия Украины пойдет освобождать Луганск, считает полковник запаса Роман Свитан.

Россияне проводят оборонительные мероприятия в приграничных с Украиной областях / Коллаж 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Telegram-канал Р. Старовойта

Россия укрепляется в приграничных с Украиной Белгородской, Курской и Брянской областях, поскольку Москва прогнозирует выход украинских войск на границы 1991 года. Если ВСУ пойдут на Луганск, оккупантам придется уходить из Донецка, ведь они окажутся в полуокружении. Тогда укрепления будут строиться и в Ростовской области. Линия обороны по Белгородщине станет самым прочным укреплением после победы Киева в войне. Об этом заявил полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

В чате на Главреде он рассказал о том, что россияне укрепляются в приграничных с Украиной областях из-за своих ожиданий, связанных с освобождением украинскими войсками всех своих территорий. Вероятно, оккупанты будут укрепляться и в Ростовской области, ведь в случае наступления ВСУ на Луганск они будут вынуждены покинуть Донецк.

"Россияне прогнозируют движение украинских войск – деоккупацию и выход на границы 1991 года, а потому уже начинают осуществлять определенные оборонительные мероприятия, причем под эгидой губернаторов областей. Такие работы уже ведутся в Белгородской области, вероятнее всего, будут они и в Курской, и в Брянской областях. Ведь российские войска будут вынуждены уходить с Донбасса. Если мы пойдем на Луганск, им придется уходить и из Донецка, потому что донецкая группировка будет оказываться в полуокружении. И тогда они начнут создавать укрепления еще и в Ростовской области", - полагает Свитан.

По мнению эксперта, самой прочной станет линия обороны, которую строят в Белгородской области. Она будет проходить между Украиной и Россией после победы Киева в войне и выхода украинских войск на границы 1991 года.

"Потому думаю, та линия обороны, которую уже начал строить белгородский губернатор, будет кондовой. Это линия обороны, которая будет между Украиной и Россией после нашей победы и выхода на границы 1991 года. Такая линия обороны будет и с российской, и с украинской стороны", - подчеркнул Роман Свитан.

Война России против Украины

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает, что глава Кремля Владимир Путин уже проиграл войну против Украины по всем направлениям.

Однако Киеву предстоит еще много боев. По мнению Милли, с наступлением зимы ВСУ и войска РФ получат возможности для реализации планов по проведению наступательных операций.

В Институте изучения войны полагают, что США пересматривают свои оценки относительно готовности ВСУ к зимнему наступлению. Как отмечают специалисты, в Вашингтоне указывают на готовность украинской армии к ведению эффективных боевых действий.

В Forbes прогнозируют наступление ВСУ в Запорожской области. Журналисты считают, что зима не помешает украинским войскам пойти в атаку. Возможной целью сил обороны Украины может быть освобождение большей части юга и оттеснение российских захватчиков к участку суши, который соединяет материк с оккупированным Крымом.

Смотрите чат на Главреде с полковником запаса ВСУ Романом Свитаном

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