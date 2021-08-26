Россия украла название: Ницой объяснила, почему РФ нужно переименовать в Московию

Лариса Ницой / УНИАН

Россию обязательно нужно называть Московией, потому что это еще один путь к самоидентификации украинцев и к пониманию того, кем являемся мы, а кем являются наши северные соседи, заявила известная писательница Лариса Ницой.

Как подчеркнула она в ходе чата в Главреде, РФ украла название Россия, присвоив его себе.

"Эта кража произошла еще в 1721 году, когда указом Петра московиты стали называться Россией – Русью (греки писали Россия). Сохранились исторические справки – речи политиков разных стран, в том числе заявления в британском и французском парламенте, о том, что происходит подмена понятий одной страной и откровенная кража", - напомнила писательница.

При этом она пояснила, что немало стран называют другие страны не так, как принято и этого не стоит бояться.

"Например, Германия – немцы на свою страну так не говорят, или Грузия. Это распространенное явление. Употреблять правильное название в отношении России-Московии нужно нам самим. Это должен быть наш шаг. Украинцы должны понять: Украина – одна страна, Московия – другая. Никакой общей Руси. Мы должны выдергивать из-под Москвы все наше, наше название, в том числе не отдавать им наши слова", - убеждена она.

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Собеседница добавила, что украинцам не стоит отказываться от определенных слов, которые якобы являются калькой с русского языка.

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"Украинцам важно называть Россию Московией для осознания собственной идентичности и нашей истории! Нужно отделить зерно от плевел и забрать свое", - резюмировала Ницой.

Напомним, ранее российский оппозиционер, бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил, что идея переименования России в Московию не нова. Она относится к разряду дешевого популизма.

По его мнению те, кто хотят переименовать Россию в Московию, пытаются сделать вид, что России не существует. Однако это тупиковый путь, уверен Пономарев. Он уверен, что Украине стоит в большей степени осознать себя лидером славянского мира.