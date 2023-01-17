Россия в Черном море сосредоточила 44 ракеты Калибр: в ВСУ заявили об угрозе ракетных ударов

Агрессор Россия держит на боевом дежурстве в Черном море 6 вражеских ракетоносителей с почти рекордным количеством ракет Калибр, сказала Наталья Гуменюк.

Количество Калибров в Черном море указывает на опасность ракетных ударов РФ по Украине - ОК Юг / Минобороны РФ

Оккупант Россия в Черном море поставила на боевое дежурство 6 ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет Калибр. Речь идет о почти максимально возможном залпе для такого количества носителей ракет. Существует угроза нанесения ракетных ударов по территории Украины. Об этом заявила спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что присутствие российских ракетоносителей в Черном море указывает на возможное продолжение ракетных атак. В пункт базирования ранее прибыла подводная лодка – может производиться дополнительное переснаряжение.

"А это значит, что сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве, до 44 ракет. Мы говорим о том, что ракетная опасность остается актуальной. Потому что нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и такое количество - все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак", - сказала Гуменюк.

По ее словам, 44 ракеты – это максимум залпа для 6 ракетоносителей.

"Поскольку после 14-го часть ракет была использована, и после этого только одна лодка заходила в пункт базирования. Все остальные оставались на местах", - объяснили представитель сил обороны Юга.

Спикер ОК Юг напомнила, что максимальный показатель вражеских ракет в Черном море Украина фиксировала в количестве 48 единиц и подчеркнула – нынешний показатель почти рекордный.

Напомним, оккупанты РФ 14 января нанесли ракетные удары по Киеву.

Власти заявляли, что враг наносил удары по объектам критической инфраструктуры. Вероятно, удары наносились с территории Беларуси.

В Генеральном штабе ВСУ предупредили о том, что растет угроза нанесения ракетно-авиационных ударов из Беларуси. Оккупанты под предлогом "военных учений" усилили свою группировку боевой авиации в подконтрольной Москве белорусской республике.

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