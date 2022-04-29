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Россия запустила по Киеву 5 ракет - Зеленский

29 апреля 2022, 00:04

Сразу по завершению переговоров с генсеком ООН в Киев полетели российские ракеты.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшние ракетные удары по Киеву.

По словам главы государства, оккупанты выпустили по украинской столице пять ракет.

Как известно, ракетный удар был нанесен тогда, когда в Киеве с визитом находился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"И сегодня сразу по завершению наших переговоров (с генсеком ООН - ред.) в Киеве в город полетели российские ракеты. Пять ракет. И это говорит об истинном отношении России к глобальным институтам, о попытке унизить ООН. А значит, требует соответствующей мощной реакции", - подчеркнул Зеленский в своем видеообращении.

Ракетный удар по Киеву

28 апреля вечером в Киеве прогремели взрывы, в то время, как в городе находился генеральный секретарь ООН. Как стало известно, это был ракетный удар по Шевченковскому району столицы.

В то же время оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киевской области.

В результате вражеского обстрела, произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей.

По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали - 10.

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