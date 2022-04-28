Люди бежали от взрыва: момент попадания российской ракеты в Киеве попал на видео

Ракетный удар Киев / ГСЧС, pixabay

В Киеве в результате вражеского обстрела оккупантами частично разрушен жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"28 апреля в 20:13 в ГСЧС Киева поступило сообщении о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеского обстрела, произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей", - говорится в сообщении.

В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м.

"На месте проводятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали — 10. Информация уточняется. К ликвидации последствий привлекались 12 ед. пожарной техники и 98 чел. личного состава ГСЧС", - добавили спасатели.

Откуда выпустили ракету

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что российские захватчики выпустили ракету из временно оккупированного Крыма.

Момент падения ракеты

Телеграм-каналы опубликовали видео момента падения ракеты. Видно, как люди на улице бежали от мощного взрыва.

Ракетный удар по Киеву

28 апреля вечером в Киеве прогремели взрывы, в то время, как в городе находился генеральный секретарь ООН. Как стало известно, это был ракетный удар по Шевченковскому району столицы.

В то же время оккупанты нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Киевской области.

Читайте также: