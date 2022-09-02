Россияне с позором бежали их Херсона с награбленным имуществом - Генштаб

Рота противника, которая базировалась в спортивном клубе "Потерянный мир" покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым.
Рота российских оккупантов, которая базировалась в Херсоне, сбежала из города, прихватив с собой награбленное имущество, сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
"Рота противника, которая базировалась в спортивном клубе "Потерянный мир" покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках", - говорится в сообщении.
Контрнаступление ВСУ на юге
ВСУ 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что на Херсонщине оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя.
Позже в ВСУ призвали к тишине на информационном фронте относительно распространения информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявили в украинских Вооруженных силах.
В британской разведке подтвердили, что Украина уже достигла определенных успехов во время наступления на российских оккупантов на юге. Так, ВСУ удалось отодвинуть линию фронта в некоторых районах на определенное расстояние.
2 сентября в ОК "Юг" рассказали, что на юге продолжаются позиционные бои, целью которых является улучшение положения по линии фронта. Украинские воины в этот день нанесли успешные удары по паромной переправе близ села Львово и по двум районам сосредоточения сил и средств противника. ВСУ удалось нарушить логистику российских оккупантов.
В ВСУ отметили, что оккупанты уже не могут подтягивать свои резервы на захваченные территории Херсонщины – была подорвана их логистика. У захватчиков еще остались некоторые транспортные пути, по которым они могут двигаться, однако все они находятся под огневым контролем ВСУ.
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