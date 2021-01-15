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"Российские консервы": Витренко сцепился с партией Порошенко из-за закупки газа в РФ

15 января 2021, 17:21
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Правительство хочет осуществить разворот Украины от Запада в сторону России, уверены в партии ЕС.

Витренко
Юрий Витренко / УНИАН

И.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил о наличии внутри Украины противодействия давлению на российский Газпром с целью переноса точек передачи газа для европейских покупателей с западной на восточную границу Украины, разблокирования экспорта газа из России независимыми компаниями, а также экспорта из Центральной Азии.

"Для Украины это выгодно, поскольку создает дополнительный спрос на мощности украинской ГТС для транзита газа в Европу, а также снижает цену газа на украинском оптовом рынке до уровня экспортного паритета, что повышает конкурентоспособность ее экономики. Вопрос десятка миллиардов долларов для Украины", – написал Витренко на своей странице в Facebook.

Он считает, что Россия на политическом уровне блокирует все выгодные для Украины действия на рынке газа, и теперь ее позиция активно поддерживается силами внутри страны.

"И вот сейчас на помощь политическому руководству России приходят агенты в Украине. (…) Грустно наблюдать, как сейчас открытые российские агенты и уже даже "консервы" запускают волну негодования относительно моих слов о необходимости давления на Газпром (…)", – отметил глава Минэнерго.

Читайте такжеКубометр за 12 гривен: в Кабмине намекнули на новое повышение тарифов на газ"Если кто-то "внезапно" подумал, что это плохо и непатриотично, то тогда он должен требовать запрета транзита российского газа через Украину и запрета импорта газа российского происхождения в Украину", – подчеркнул Витренко.

"Напомню, уже много лет, в том числе при президентве Порошенко и премьерства Яценюка и Гройсмана, Нафтогаз и другие украинские компании на европейском рынке покупают газ у европейских компаний, которые, в свою очередь, покупают газ у Газпрома", - добавил и.о.министра энергетики.

Отметим, что в партии Европейская солидарность назвали заявление временно исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Витренко о планах правительства возобновить экспорт газа из России доказательством намерений высшего политического руководства государства вернуть страну в энергетическую зависимость от РФ.

"Провокация с немотивированным повышением цены на газ ставила за цель обосновать возвращение Украины в газовую кабалу Кремля", – говорится в заявлении партии в Facebook.

Читайте такжеВозобновление поставок газа из России в Украину: эксперт сказал, что нужно сделатьВ политсиле считают, что целью этих планов является стратегический разворот Украины от Запада в сторону России.

"В этой критической ситуации украинская власть спешит (президенту РФ Владимиру, - ред.) Путину на помощь", – отмечают в партии.

В Евросолидарности назвали "красной линией" неприемлемость восстановления экспорта газа из России .

"Украина уже более пяти лет не покупает газ в России, и наша энергетическая независимость от агрессивной империи является одним из главных достижений прошлого десятилетия. Отступить от этого - значит капитулировать перед Россией", – подчеркнули в ЕС.

Возобновление поставоки газа из России:

  • Ранее Витренко сообщил, что проблемы с ценой на газ в Украине для бытовых потребителей Кабмин решит временно – стоимость будет снижена до конца карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19, а потом газовые проблемы нужно будет решить на постоянной основе.
  • Он предложил возобновить поставки газа из России, однако речь идет не о сотрудничестве с российским газовым монополистом – Газпромом.
  • По его словам, если кто-то считает такое предложение непатриотичным, то должен требовать запретить поставку в Украину газа российского происхождения и транзита газа из РФ через нашу страну.
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