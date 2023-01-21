Российские оккупанты пытались ворваться в Сумскую область: что об этом известно

В Сумскую область неожиданно пытался ворваться враг. Российские оккупанты около 5-ти утра 20 января хотели прорваться через границу. Об этом рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По его данным, произошло это на подступах к Юнаковской громаде.
"Российская ДРГ опять попробовала пересечь границу на Сумщине. Вчера (20 января - Главред), около 5-ти утра, группа из 6 человек пыталась двигаться из территории РФ к Юнаковской громаде", - написал Дмитрий Живицкий.
Украинские военные вовремя заметили это и сразу же открыли огонь. Российские оккупанты так испугались, что сразу же начали убегать обратно.
Пока неизвестно, удалось ли ликвидировать некоторых диверсантов.
Новое наступление РФ
Как сообщал Главред, в 2023 году страна-агрессор Россия может готовиться к очередному большому наступлению в войне против Украины. Аналитики американского Института изучения войны описали несколько возможных сценариев.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий также заявлял, что Россия готовится к новому наступлению на Украину. Враг наращивает давление в Донецкой области и планирует атаку в Запорожской области. Украинская разведка прогнозирует значительное увеличение интенсивности боевых действий в Украине уже в конце весны.
Военный эксперт Алексей Мельник убежден, что война в Украине приближается к очередной фазе кульминации. РФ хочет в ближайшее время попытаться добиться перелома в войне и перехватить инициативу. Кремль проводит скрытую мобилизацию и перебрасывает на линию столкновения дополнительные силы.
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