"Российский ленд-лиз": с начала вторжения России ВСУ захватили более 2 тыс. единиц техники врага

Украинцы взяли 2017 трофеев по "российскому ленд-лизу" / Фото Telegram

С начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля Силы обороны Украины захватили свыше двух тысяч единиц российской военной техники. Чуть более полутысячи бронемашин и вооружения попали в руки защитников во время контрнаступления, которое продолжается в течение последнего месяца.

Инфографику захваченной за семь месяцев войны против России техники опубликовал Telegram-канал UA War Infographics.

В частности, с 24 февраля украинцы взяли 2017 трофеев по "российскому ленд-лизу", из них за время контрнаступления – 567. В целом, защитники Украины захватили:

732 боевые бронированные машины (в том числе 237 в ходе контрнаступления);

400 единиц автомобильной техники (96);

392 танка (103);

182 артиллерийские системы (58);

167 единиц спецтехники (45);

65 беспилотных летательных аппаратов (8);

41 реактивная система залпового огня (14);

37 средств противовоздушной обороны (6);

один вертолет (0).

Сколько российской техники захватили ВСУ / Фото t.me/uawarinfographics

"Утверждение о том, что Россия стала одним из крупнейших поставщиков оружия для ВСУ – отнюдь не шутка. Заметьте, что это количество захваченного оружия и техники, которое подтверждено, а большая часть нигде не светится", – отметили на канале.

Как сообщал Главред, Вооруженные силы Украины захватили элитный трофей - лучший боевой танк российской армии Т-90М Прорыв. Боевая машина оснащена комплексом средств снижения заметности (КССЗ), также известным под названием Накидка.

Кроме того, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления захватили российскую машину корректировки огня на базе БТР-82. Речь идет о современной российской командно-наблюдательной машине Канонада.

Также защитники Украины в понедельник, 19 сентября, сбили в Николаевской области редкий российский беспилотник "Картограф", который раньше считался засекреченным.

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