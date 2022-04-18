Российской группировке под Изюмом готовят "котел" - Арестович

Алексей Арестович / УНИАН, Reuters

Подразделения ВСУ освобождают населенные пункты в Харьковской области, готовя для российских оккупантов "котел" на изюмском направлении. Несмотря на нехватку тяжелого наступательного оружия, украинское командование умело применяет имеющиеся ресурсы.

Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

Ситуация в Харьковской области меняется в пользу украинских сил, поскольку военное руководство строит удачный стратегический план.

"Наше командование умеет очень грамотно применять те ресурсы, которые есть, очень грамотно. И уже применяет. Поэтому ситуация на поле боя меняется в нашу пользу даже тем, что дают (оружие с Запада, - ред.). Это еще не переход наших сил в наступление, на это нам оружия не хватит, но то, что мы гораздо быстрее сможем затормозить последние попытки российского наступления – это однозначно", – заявил Арестович.

В то же время, он не спешит говорить о начале активных контрнаступательных действий со стороны ВСУ и только намекает на возможный котел для российских оккупантов на изюмском направлении.

"Мы не ждем, пока они на нас нападут. Я ничего говорить не буду, но если вы сами проанализируете какие населенные пункты мы увольняем, то все поймете", - сказал советник главы ОП.

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Битва Украины и России за Донбасс

В США сделали прогноз о наступлении России на Донбасс уже в ближайшие дни. Американцы полагают, что в регионе ожидаются ожесточенные наземные бои. Вашингтон в связи с этим проводит работы с Западом по ускорению поставок оружия силам обороны Украины.

Координатор группы Информационное сопротивление Константин Машовец заявил, что армия Украины провела тактическую контратаку на участке между Святогорском и Кременной на Донбассе. Войскам удалось отбросить врага в районе Кременная – Рубежное. Кроме того, им удалось создать угрозу левому флангу Изюмской группировки противника, продвинувшись в сторону реки Оскол.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты России продолжают стягивать войска и технику на Донбассе. Но они не могут организовать наступление. Вражеские атаки блокируют ВСУ, которые ведут мощное сдерживание врага.

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