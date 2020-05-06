На Рябошапку завели уголовное дело: в чем обвиняют экс-генпрокурора

На Руслана Рябошапку завели уголовное дело / Фото: УНИАН

Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований в отношении бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

Обвинения против Руслана Рябошапки: в чем суть

"Было решение Высшего антикоррупционного суда, которое мы выполнили, и мы внесли сведения в ЕРДР по предварительной квалификации ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 368 ч. 4 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом)", - рассказали в пресс-службе САП.

В прокуратуре уточнили, что досудебное расследование будет проводить Национальное антикоррупционное бюро.

Дело Рябошапки: экс-генпрокурор ответил на обвинения САП

Сам Рябошапка заявил, что открытое против него уголовное дело о недостоверном декларировании является бесперспективным.

Он считает, что речь идет о заявлении "обиженного уволенного прокурора Андрея Шевченко".

"Дело бесперспективное, поэтому САП отказалась ее регистрировать, но через ВАКС обязали прокуроров зарегистрировать производство и проверить информацию. Касается кредита, который моя жена получила в 2016 году и мы еще долго будем выплачивать", - добавил Рябошапка в комментарии Укринформу.

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Напомним, ранее Рябошапка заявил о "реванше" после назначения нового руководства Офиса генпрокурора.